Андрій Бєдняков передав вражаючу суму на «Невидимий щит» для військових

Український телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков, який нещодавно розповів, чому зрадниця Регіна Тодоренко продовжує розважати росіян, вразив донатом для військових. Він передав 1 мільйон 100 тисяч гривень у фонд Сергія Притули на «Невидимий щит». Це засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для бригад Національної гвардії України. Про це розповів Притула на своїй сторінці в інстаграмі.

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«Ось так подарунки на день народження Андрія пішли всім гамузом на збір „Невидимий щит“. Дякую Андрію за цей шляхетний вчинок. Дякую за те, що це вже не вперше. І дякую за те, що підтримує проєкти фонду не тільки фінансово, а й інформаційно», — написав Притула та закликав українців активно долучатися до зборів.

«Дякую всім, хто привітав. Це ваша заслуга. Супутник бачив», — коротко прокоментував Бєдняков.

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Нагадаємо, Андрій у свій день народження, який відзначав 21 березня, закликав прихильників замість привітань зробити посильний донат. Додав ще свої кошти та передав суму для військових.

Під час війни, українські артисти збирають гроші на підтримку армії. Нещодавно Надя Дорофєєва та Міша Лебіга завдяки спільному кліпу «А я все плакала» зібрали 6 млн грн.

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Також Степан Гіга та Василь Байдак переспівали легендарний хіт «Цей сон» заради масштабного збору.

Фото: instagram.com/biedniakov

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