Від путіна можна чекати всього: ще одна країна закликала ЄС більше інвестувати в оборону

Голова фінського МЗС Еліна Валтонен вважає, що головними цілями для рф у гібридній війні із Заходом є Німеччина та Франція, чиє населення кремль за допомогою дезінформації змушує вірити в безглуздість допомоги Україні. Вона закликала європейські країни більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування загрози з боку країни-окупантки.

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«Я готова чекати від путіна всього. Нам час подорослішати. путін — диктатор, який розуміє лише силу», — заявила глава фінського МЗС в інтерв'ю виданням групи Funke.

Вона додала, що в майбутньому країнам ЄС потрібно витрачати на оборону більше, ніж встановлена НАТО мета у два відсотки від ВВП. І даний момент головними мішенями для росії у рамках гібридної війни із Заходом є Німеччина та Франція.

Основний акцент кремль робить на поширенні дезінформації для зниження рівня підтримки України серед місцевого населення, пише dw.com.

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Валтонен утрималася від коментарів щодо рішення ФРН не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території росії, втім, нагадала, що міжнародне право не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів у рамках самозахисту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олаф Шольц відкинув ключові пункти Плану перемоги Зеленського через те, що боїться ескалації, а в опозиції закликали канцлера ФРН подолати страх перед путіним.

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