НАТО розгорне ще 49 бойових бригад через загрозу від росії: що про це відомо

Згідно з ще неоприлюдненими планами НАТО, союзники повинні мати значно більше військ і озброєнь для захисту від росії. Існує також потреба в діях у сфері протиповітряної оборони. Це вимагає значних фінансових ресурсів, пише німецьке видання Die Welt.

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У Брюсселі новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав два головні завдання свого перебування на посаді. Окрім надання подальшої підтримки Україні, Рютте сказав, що йдеться також про захист самого Альянсу від росії. Обидва завдання є дорогими, тому його найважливішим меседжем після вступу на посаду було те, що немає жодних виправдань для того, щоб не інвестувати більше грошей в озброєння.

З 2022 року НАТО оцінює росію як найбільш значну і безпосередню загрозу безпеці своїх країн-членів. У 2023 році було досягнуто політичної одностайності щодо того, що НАТО має бути готовим і здатним захистити кожен сантиметр союзної території. Навесні 2024 року союзники нарешті були забезпечені «усіма мінімально необхідними можливостями», які абсолютно необхідні для цієї мети, згідно з конфіденційними документами Федерального міністерства оборони Німеччини, які є в розпорядженні видання. Документи свідчать про збільшення військового потенціалу, яке командування НАТО вважає за необхідне.

Якщо у 2021 році 82 бойові бригади все ще вважалися достатніми, то тепер ця цифра зросла до 131. Це означає збільшення на 49 великих підрозділів, кожен з яких налічує близько 5000 солдатів. Для керівництва і підтримки цих військ кількість бойових корпусів має збільшитися з шести до 15, а кількість дивізійних штабів — з 24 до 38. Необхідно також вжити заходів щодо оснащення, зокрема, засобами протиповітряної оборони, боєприпасами, високоточною зброєю великої дальності, покращити логістику і транспорт. Кількість наземних підрозділів протиповітряної оборони має зрости з 293 до 1467 — на 1174 одиниці, включаючи такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а також засоби захисту ближнього і середнього радіусу дії. Кількість вертолітних підрозділів також збільшиться з 90 до 104.

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Планувальники Бориса Пісторіуса припускають, що Бундесверу доведеться забезпечити «п'ять-шість додаткових бойових бригад», а також особовий склад «додаткового бойового корпусу» і ще одного вертолітного підрозділу. Наразі Бундесвер має вісім бригад, дев'ята перебуває на стадії формування, а десята планується до 2031 року.

Ці підрозділи все ще недостатньо фінансуються, укомплектовуються і оснащуються. Згідно з документом, «значне додаткове фінансування» необхідне для досягнення очікуваних нових цілей щодо сил і засобів.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що дії росії у Чорному морі загрожують повномасштабною війною з НАТО.

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