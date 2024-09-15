У Німеччині ухвалили остаточне рішення щодо постачання ракет Україні

Канцлер Німеччини, який відкрито говорить про мирні переговори з росією, заявив, що не буде надавати Україні ракети дальнього радіусу дії, незважаючи на наполягання України на отриманні цієї зброї. Ці слова Олафа Шольца прозвучали на прес-конференції.

ВІДЕО ДНЯ

«Німеччина прийняла чітке рішення про те, що ми будемо робити, а чого не будемо робити. Це рішення не зміниться», — сказав він, пише The Guardian.

Заява Шольца прозвучала на тлі зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера та президента США Джо Байдена щодо можливості дозволити Україні розширити свій ударний потенціал на територію росії.

Німеччина неодноразово відмовлялася надати Україні власні ракети дальнього радіусу дії Taurus.

РЕКЛАМА

Раніше речник Шольца Штеффен Гебештрайт заявив, що «зброя, яку зараз обговорюють США і Великобританія», має більшу дальність дії, ніж все, що постачала Німеччина.

Раніше повідомлялося, що далекобійна зброя допоможе росіянам відчути загрозу для авіабаз, де розміщуються Су-25 або Ка-52, Мі-28, Мі-24, Мі-25, які застосовуються саме для підтримки наступальної діяльності піхоти.

РЕКЛАМА

290

Читайте нас у Facebook