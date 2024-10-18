В опозиції закликали канцлера ФРН подолати страх перед путіним

Кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц звинуватив чинного главу уряду Німеччини Олафа Шольца, який розмірковує про телефонну розмову з путіним, у тому, що своєю нерішучою позицією той сприяє тому, що президент росії продовжує війну в Україні. Заява голови Християнсько-демократичної спілки стала відповіддю на виступ Шольця перед депутатами бундестагу, пише Deutsche Welle.

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«У зв'язку з вашою позицією ви також несете особисту відповідальність за те, що Україна змушена боротися з путіним, будучи скутою у своїх діях, — цитує слова Мерца агентство DPA. — Так більше продовжуватися не може. У путіна не може не скластися враження, що загрози застосувати тактичну ядерну зброю значно впливають на Захід, у тому числі — і на вас. Пан канцлер, настав час для вас, а також для нас подолати страх перед путіним, щоб разом покласти край звірствам в Україні».

Мерц додав, що досі не вдавалося показати путіну межі дозволеного, і ситуація для України з кожним тижнем стає дедалі складнішою. Він закликав Шольца послати путіну сигнал і сказати, «що ми більше не приймаємо, що він бомбардує цивільну інфраструктуру, лікарні, дитячі садки — всю цивільну інфраструктуру без розбору — у цій країні».

«Якщо путін продовжить атаки, в Європі має бути прийняте спільне рішення про відміну обмежень для ударів глибоко по території рф, — сказав Фрідріх Мерц. — Якщо президент путін не піде на поступки і не відмовиться від ударів по мирних жителях в Україні, йому мають дати зрозуміти, що ФРН поставить Києву крилаті ракети „повітря-земля“ великої дальності Taurus».

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Раніше повідомлялося, що вночі росіяни провели одну з наймасовіших атак дронами.

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