Зарплати на життя не вистачає: на підвищення виплат прокурорам хочуть виділити 13 мільярдів гривень

На тлі відставки генерального прокурора України Андрія Костіна, рішення про що незабаром ухвалюватиме Верховна Рада, прокурорам, які продовжують працювати, підвищать зарплату відразу на 25%. Сукупно це потребуватиме в держбюджеті-2025 близько 13,3 млрд грн на їхні виплати.

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Такі дані наводить у своєму Telegram-каналі народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, підвищення оплати праці працівників прокуратури потребуватиме додатково 2,7 млрд грн, і це рішення було пролобійоване членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Як заявив депутат Київміськради Леонід Ємець, підвищення заробітної плати має допомогти вберегти від спокус прокурорів і суддів, які іноді вирішують долю мільйонів гривень. І висока зарплата допоможе уникнути як мінімум спокуси до хабарництва.

Щоправда, з іншого боку, депутат не заперечує, що навіть дуже висока зарплата не є гарантією чесності й того, що прокурор не візьме хабаря. Зокрема, він згадав історію голови Верховного Суду України Всеволода Князєва, наголосивши, що останній отримував зарплату близько 10 тисяч доларів на місяць у воєнний час. Однак це не завадило судді, за версією правоохоронців, взяти запропонований хабар у 3 мільйони доларів.

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«Висока зарплата — не гарантія того, що він не буде хабарником. Але відсутність високої зарплати у людей, які ухвалюють рішення про мільйони гривень — майже гарантія того, що він стане хабарником», — наголосив Леонід Ємець.

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал із десятками прокурорів Хмельницької області, які раптово стали інвалідами, що й стало найімовірнішою причиною відставки Андрія Костіна.

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