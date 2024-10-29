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Гроші

Зарплати на життя не вистачає: на підвищення виплат прокурорам хочуть виділити 13 мільярдів гривень

15:20 29 жовтня 2024
Гроші

На тлі відставки генерального прокурора України Андрія Костіна, рішення про що незабаром ухвалюватиме Верховна Рада, прокурорам, які продовжують працювати, підвищать зарплату відразу на 25%. Сукупно це потребуватиме в держбюджеті-2025 близько 13,3 млрд грн на їхні виплати.

Такі дані наводить у своєму Telegram-каналі народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, підвищення оплати праці працівників прокуратури потребуватиме додатково 2,7 млрд грн, і це рішення було пролобійоване членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Як заявив депутат Київміськради Леонід Ємець, підвищення заробітної плати має допомогти вберегти від спокус прокурорів і суддів, які іноді вирішують долю мільйонів гривень. І висока зарплата допоможе уникнути як мінімум спокуси до хабарництва.

Щоправда, з іншого боку, депутат не заперечує, що навіть дуже висока зарплата не є гарантією чесності й того, що прокурор не візьме хабаря. Зокрема, він згадав історію голови Верховного Суду України Всеволода Князєва, наголосивши, що останній отримував зарплату близько 10 тисяч доларів на місяць у воєнний час. Однак це не завадило судді, за версією правоохоронців, взяти запропонований хабар у 3 мільйони доларів.

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«Висока зарплата — не гарантія того, що він не буде хабарником. Але відсутність високої зарплати у людей, які ухвалюють рішення про мільйони гривень — майже гарантія того, що він стане хабарником», — наголосив Леонід Ємець.

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал із десятками прокурорів Хмельницької області, які раптово стали інвалідами, що й стало найімовірнішою причиною відставки Андрія Костіна.

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