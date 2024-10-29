Зламався: Гарік Кричевський відверто розповів про особисті проблеми

Популярний український співак Гарік Кричевський зізнається, що у нього вже немає злоби на загарбників-росіян. Він знає, що Україна переможе, й наближає, як може, цю подію. Кричевський — відомий автор та виконавець пісень у стилі шансон — почав перекладати українською свої хіти. Хоча на початку повномасштабного вторгнення артист вважав, що ніколи більше не буде співати.

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— У мене був такий стрес — я не те, що не міг писати музику, не міг її слухати, дивитися телевізор, — згадав Гарік у проєкті «Моя історія». — Через деякий час у мене склалося враження, що вже все, «творчий потік» перекрито. Абсолютно серйозно думав над тим, що буду шукати іншу роботу… У мене був такий стан депресії. Це не був алкоголізм, хоча, звісно, випивав. Але це було в рамках. Я зламався, коли мій дім попав під окупацію. І вирішив, що якщо вже в моєму домі живуть загарбники, то шо буде з Києвом. Мій дім був по Житомирській трасі. В нашому котеджному містечку оселилися російські війська. Потім розповідали, що це були буряти… Після деокупації на моїй ділянці було знайдено 500 кілограмів уламків, дах перебудовували. Вся моя техніка «поїхала» — телевізор, апаратура. Але найцінніша річ — піаніно, інструмент 70-х років, який мені доставили з Америки, єдиний в Україні, залишився. Вінтажний, антикваріат. Може, вони просто не зрозуміли, що це. Але все, що вони взяли, не коштувало стільки, скільки цей інструмент.

Кричевський досі не може говорити про те, що він відчув, вперше зайшовши у свій дім після того, як звідти вигнали окупантів. Але зізнається, що злоба вже пройшла.

— Відчуття, що ми повинні перемогти, — каже співак. — Злоба вже пройшла, тільки перемога.

Нагадаємо, Гарік Кричевський переклав свій хіт «Кияночка» українською.

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