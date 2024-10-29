Фланелеві сорочки у клітинку повертаються: привіт з 90-х

Нещодавно ми писали про те, що із шістдесятих до нас повернулися брошки, волани та окуляри. І ось, будь ласка — картата фланелева сорочка з дев'яностих. Вона така зручна, що, одягнувши її, не хочеться знімати. Не вірите? Переконайтеся на власному досвіді. По-перше, в ній тепло і затишно. По-друге, вона легко комбінується з багатьма речами. Наприклад, із замшевою спідницею, джинсами або штанами з еко-шкіри. Така сорочка має бути вільного крою, ніби з чоловічого плеча — тоді має особливо стильний вигляд. Довжину вибирайте ту, в якій вам комфортно.



Ренесанс фланелевої картатої сорочки ви помітите, завітавши практично до будь-якого магазину одягу. Стилісти називають таку покупку хорошою інвестицією, оскільки прогнозують її актуальність у найближчих сезонах.

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Що стосується забарвлення, вибирайте те, що вам пасує. Стильно виглядає чорно-біла, чорно-червона, чорно-синя і чорно-зелена клітинка. Вона може бути як великою, так і середнього розміру.

Сміливо доповнюйте фланелеву картату сорочку брошками у вигляді великих квітів з тканини. Це буде виглядати незвично і ефектно.

Під сорочку одягайте футболку або водолазку, що гармоніюють за кольором.

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Картата фланелева сорочка завжди буде доречна в подорожі як альтернатива легкій куртці або жакету.

Нагадаємо про вельветовий бум і про те, якого кольору одяг з цієї тканини обирати і з чим поєднувати.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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