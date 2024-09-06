Козицький виділив 25 мільйонів із бюджету на дорогу до курорту свого батька та пояснив таке рішення

У курортному селищі Східниця на Львівщині Зиновій Козицький збудував великий готельно-розважальний комплекс. Також він збирається будувати там ще один готель та, ймовірно, — лижну трасу. При цьому його син, голова Львівської ОВА Максим Козицький витратив із бюджету на дорогу до готелю батька 25 мільйонів гривень із бюджету, йдеться у розслідуванні NGL.media.

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Реконструкцію вулиці Гірської загальною вартістю 12,76 млн грн розпочали восени 2021 року, проте підрядник — турецька компанія «Онур» — встиг до кінця року відремонтувати за рахунок держбюджету лише незначний відрізок на 1,9 млн грн. Наступні півтора роки про завершення проекту не згадували через повномасштабну війну.

На початку червня 2023 року селищний голова Східниці Іван Пиляк звернувся до голови Львівської ОДА з офіційним листом, просячи продовжити ремонт за рахунок обласного бюджету.

Незабаром Козицький погодив продовження реконструкції, вартість якої за півтора року простою зросла майже вдвічі — до 25 млн грн. Раніше для виділення грошей необхідне було рішення обласної ради, проте за останні два роки депутати повністю втратили вплив на розподіл обласного бюджету, яким тепер розпоряджається виключно ЛОВА.

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Реконструкція вулиці Гірничої у Східниці виявилася найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ЛОВА у 2023 році.

Вулиця Гірська — це крута бічна вуличка на околиці Східниці, вздовж якої широко розкидано менше десятка будинків, у тому числі занедбаних, і невеликий готель. Оновлена майже двокілометрова вулиця з гладким асфальтом та ліхтарями освітлення проїжджої частини вплине лише на один об'єкт, розташований формально вже за межами Східниці на вершині пагорба. Там стоїть вже готовий до відкриття розкішний відпочинковий комплекс, що належить Зіновію Козицькому, батькові Максима Козицького. Окрім готелю на 60 номерів, найдешевший з яких коштує від 9900 грн/ніч, тут добудовують ще 11 окремих котеджів. Все це разом позиціонують як «велнес-курорт Панорама Східниця».

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Крім того, розслідувачі з'ясували, що Зіновій Козицький має намір розпочати будівництво на хуторі Гута, що неподалік Східниці. На такі плани натякає будівництво дороги від «Панорами». Роботи виконує той самий «Онур», але за кошти приватного інвестора — компанії «Нормаз Плаза», яка належить батькові Козицького. Приблизно 1,7 км лісової дороги збудують за 24,45 млн гривень.

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Таким чином, загальна вартість становитиме майже 50 млн грн, з яких половина сплачена за рахунок платників податків.

«Рішення про таке використання бюджетних грошей приймав голова Львівської ОДА, що є очевидним конфліктом інтересів — адже єдиним реальним вигодонабувачем найбільшої витрати ЛОВА на дороги у 2023 році виявилася компанія його батька», — йдеться у розслідуванні.

Максим Козицький відмовився від коментарів, переадресувавши питання журналістів до свого заступника Юрія Бучка, який стверджує, що у ЛОВА нічого не знають про цю дорогу у Східниці. Розслідування було опубліковано 5 вересня.

А вже 6 вересня через громадський резонанс голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці в соцмережі прокоментував будівництво дороги за бюджетні кошти.

Він визнав, що дорога проходить поряд із оздоровчим комплексом, співвласником якого є його батько Зиновій Козицький.

Водночас він наголосив, що реконструкцію дороги розпочали 2021 року, а підготовчі роботи для будівництва оздоровчого комплексу — лише у травні 2022 року. Крім того, каже Козицький, будівництво дороги профінансували та виконали у 2021−2023 роках, а його батько став власником ТОВ «ВЕСТ ЕНЕРДЖІ» — співзасновника ТОВ «Нормаз Плаза», який здійснює будівництво оздоровчого комплексу — лише у травні 2024 року.

Глава ОВА також наполягає, що ремонт дороги провели у відповідь на скарги мешканців Горної на неналежне дорожнє покриття. Роботи також мали забезпечити доїзд до хутора Гута. За словами Козицького, туди не могли доїхати навіть автомобілі швидкої допомоги.

Львівський активіст Святослав Літинський, завдяки якому ця історія стала публічною, вважає, що продовження будівництва дороги уже за приватні гроші стало можливим лише завдяки розголосу.

«Можливо, вони зрозуміли, що це було нечесно і неморально, а тепер використали таку ж суму на дорогу загального користування. Мені подобається такий розвиток подій. Але звичайно, вони мали це зробити від початку. Думаю, якби не підняли це питання публічно, то і цей другий шматок дороги проклали б теж за бюджетні гроші», — каже Літинський.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що Козицький-старший є бенефіціаром асоціації, до якої входить міжнародний спонсор війни. А фірма родини Козицьких є незмінним переможцем тендерів Генпрокуратури і НАЗК

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