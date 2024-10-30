Промайнула іскра: Melovin вразив новим дуетом із зіркою початку 2000-х

Популярний співак Melovin, який нещодавно заінтригував мережу своїм зізнанням, нарешті розкрив інтригу. Виявляється, чутки про його заручини були лише вдалим ходом перед стартом нового дуету. Melovin випустив пісню «Зодіак» разом зі співачкою Swoiia, яка знайома більшості, як артистка під псевдо Ассоль (Катерина Тараненко).

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За словами Melovin, виконавці познайомилися на студії звукозапису і наважилися на колаборацію.

«Все вийшло, як у романтичному фільмі, — пригадав Melovin, презентуючи пісню. — Ми працювали над піснею для телешоу і раптом приїхала Катя, яка мала запис одразу після нас. Я випалив, що кілька років був закоханий у неї в дитинстві, і постійно думав, як було б класно заспівати разом».

Тоді ж зʼясувалося, що Катерина теж слідкувала за творчістю співака ще за часів його участі у шоу «Х-фактор». За словами артистів, їх дуетна композиція «Зодіак» про невисловлені почуття.

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«Цей трек для мене є відображенням внутрішньої боротьби з минулим, — розповіла Swoiia. — Це історія про пошуки спокою у тому, що більше не можна змінити, але серце продовжує боротися. Це відео передає відчуття недосяжного ідеалу, що існує тільки у наших спогадах».

Режисером відеороботи став Макс Сало.

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«Кожен із нас хоча б раз у житті хотів повернути епізод життя із минулого, — прокоментував Melovin. - Бути поруч саме з ним або з нею. Багато сліз вночі і неприйняття, аж допоки не прийде розуміння і тверезість. Та все відбувається так, як треба».

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що відома співачка терміново залишила країну.

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