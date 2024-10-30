Як вперше: Лілія Ребрик розчулила домашнім відео

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно стала втретє мамою, замилувала відео з наймолодшою донькою. Нещодавно Аделіна відсвяткувала сьомий місяць народження і сказала перше слово. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія виклала відео, на якому малеча говорить слово «мама», знаходячись у неї на руках у колі сімʼї.

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— Йееееее! — підписала відео Ребрик. — Ну що, третя дитина офіційно підтвердила мій статус! Перше «МАМА» від Адель. І хоч я чула це вже двічі, кожен раз як вперше. Тепер в нашій команді ще більше дівчат, які кличуть мене щодня (і щоночі). Що може бути прекрасніше!

Шанувальники акторки відреагували на відео та поділилися своїми спогадами.

— Нічого милішого не бачила за сьогодні!) це прекрасно, — написали у відповідь.

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— Боже, як це мило… — не стримували почуттів. — Я одразу ж згадала, як мене вперше моя доня мамою назвала.

— Нема нічого прекраснішого в цьому світі, — підтвердили слова ведучої.

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— Аааа, я плачу, як це зворушливо, — зізналися у коментарях.

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Раніше акторка зізнавалася у своїх страхах.

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