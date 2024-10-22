Плану перемоги може виявитися недостатньо: партнери назвали ключові умови для переговорів України з росією

Президент Володимир Зеленський презентував свій План перемоги, який передбачає розширення військової допомоги для стабілізації фронту, вступ до НАТО та посилення оборонно-промислової співпраці. Однак, цей план викликав скептицизм серед міжнародних партнерів України, які занепокоєні, що без реформ у системі підготовки та набору військових технічної допомоги для перемоги може виявитися недостатньо, пише видання Foreign Affairs.

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Видання наголошує, що попри виклики, Зеленський має рацію щодо того, що російський президент путін піде на переговори лише у випадку загрози поразки на полі бою. Стабілізація фронту та отримання міжнародних гарантій безпеки — це ключові умови для того, щоб Україна змогла вести переговори з росією з позиції сили.

Наразі кремль вважає, що може досягти своїх цілей в Україні військовим шляхом, і тому не зацікавлений у негайних переговорах або виведенні військ. Крім того, запаси артилерії, боєприпасів, танків і бойових машин піхоти в Україні зменшуються. Чим більше не вистачає цих ключових видів техніки та озброєння, тим більше вона повинна покладатися на піхоту, щоб утримувати фронт, що призводить до відповідного зростання втрат. Використовуючи проблеми України з людськими ресурсами на східному фронті, росія за останні кілька місяців досягла поступових успіхів.

Аналітики попереджають, що без оперативної допомоги від міжнародних партнерів Україна ризикує втратити стратегічні переваги та потрапити у складнішу ситуацію напередодні майбутніх переговорів.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з військовим аналітиком Ігалем Левіним, який вважає, що для того, щоб Україна вистояла в цій війні, вашій владі потрібно ухвалити дуже непопулярні рішення.

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