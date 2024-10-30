У Полтаві чиновник Верига, брат якого втік до росії, задекларував десятки мільйонів доларів та кілограми золота

В Україні продовжуються скандали з деклараціями чиновників, і слідом за повідомленнями про багатство співробітників МСЕК та податкової служби, «естафету перейняла» Державна казначейська служба.

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Так, начальник відділу обласного управління Служби у Полтаві Ігор Верига задекларував 62 млн 115 тисяч доларів готівкою та 38 млн 55 тис. грн у золотих злитках. Таку суму посадовець вказав у своїй декларації за 2023 рік. На цьому фоні 8000 євро та 1,9 млн грн готівкою та на банківських рахунках просто «губляться».

При цьому у декларації знайшлося місце і для 275 тис. грн пенсії, і 16 тисяч гривень благодійної допомоги від Red Rose CPS. Ця організація надає фінансову підтримку людям з інвалідністю, переселенцям, пенсіонерам, одиноким батькам, які самостійно виховують дітей, та малозабезпеченим сім'ям.

Але все-таки, звідки у скромного держслужбовця, чия зарплата за 2023 рік склала 263 тисячі гривень, десятки мільйонів доларів готівкою та золота на 38 млн грн. У відповіді на це запитання, схоже, плутається навіть сам Ігор Верига.

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Так, у квітні 2023 року він задекларував отримання спадщини від матері Юстини Вериги — 59,2 млн дол. готівкою та 3 млн 555 тис. грн у золотих вершках.

Однак у жовтні у декларації він був уже спадкоємцем батька — Ореста Вериги. Але з сумами спадщини виявилася явна плутанина. Так, від батька чиновник отримав золота на 34,5 млн грн, що спільно і дало ті самі 38 млн грн у злитках у кінцевій декларації. Але ось готівки у батька він отримав 56 млн 175 тис. дол. Спільно з отриманими у квітні від матері Юстини 59,2 млн дол. Ігор Верига мав би володіти 115 млн 375 тис. дол, а не 62 млн 115 тисяч.

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Ймовірно, таким чином чиновник просто хотів хоч якось виправдати отримання таких величезних сум, адже на відміну від матері Юстини його батько Орест Верига займався бізнесом.

Так, згідно з даними аналітичного сервісу YouControl, Орест Верига зареєстрований як ФОП, який займається громадським харчуванням і був співвласником кількох комерційних структур, в яких йому належали від 1,4% (ТОВ «Новинка-Полтава») до 9,88% (ТОВ «Альянс-Полтава»).

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Водночас доходи цих комерційних структур явно не дозволяють нагромадити десятки мільйонів доларів.

Так, сукупний дохід усіх 3 фірм, співвласником яких виступав Орест Верига за 2023 рік, склав близько 27 млн грн, а 62,1 млн дол. еквівалентні сьогодні 2,6 млрд грн або прибутку всіх фірм батька чиновника за 95 років.

Як вважають місцеві ЗМІ, найімовірніше готівкові долари належать тестеві брата Ігоря Вериги — Льву Веризі, чия дружина Оксана виступає власницею фірм, у яких її свекор Орест Верига був співвласником.

Але головне, Оксана Верига є донькою російського генерал-полковника Валерія Капашина, уродженця Полтави, а нині начальника федерального управління безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі росії.

Перед самим російським вторгненням Лев та Оксана Вериги виїхали з України до росії, а 2023-го року суд конфіскував на користь держави їхні активи у Полтаві вартістю до 1 млрд грн.

За версією СБУ, всі ці об'єкти були придбані на кошти, які сам Капашин вкрав у російської армії і вклав у бізнес, оформивши все на дочку та зятя.

Нагадаємо, що в жовтні в Україні розпочалася боротьба з незаконним збагаченням чиновників із МСЕК, яка стартувала після затримання голови Хмельницької МСЕК із 6 млн дол. готівки, яка зберігалася в неї вдома.

Фото: parlament.ua

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