«Пухкенькі» котлети, як у наших мам та бабусь: красуня Alina FooDee порадувала оригінальним рецептом
Фудблогерка Alina FooDee, яку у мережі ласкаво називають «красуня з ніжним голосом», вирішила відійти від традицій зустрічі Хелловіну і не розповідати вкотре про страви, що можна приготувати на свято з гарбуза.
Певно, Аліна міркувала, що гарбузи — чудовий десерт, але не надто поживний. І для того, щоб частувати гостей, які прийдуть «налякати» її на честь свята, краще приготувати щось більш ситне.
«Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні я пропоную приготувати пишні, „пухкенькі“ котлети — як у наших мам та бабусь», — запропонувала вона у новому дописі.
Інгредієнти:
М'ясо — 500 г
Цибуля — 200 г
Хліб білий (сухий) — 60 г
Молоко — 200 мл
Картопля — 1 шт.
Манна крупа — 1 ст.л. (за бажанням)
Сіль — 1 ч.л.
Чорний мелений перець
Борошно
Приготування:
Сухий білий хліб замочити у воді або молоці. Залишити на 10 хвилин, щоб хліб увібрав молоко.
Зробити фарш з м'яса.
Додати картоплю. Вона додасть додаткову м'якість та пишність котлетам.
Щоб котлети були дуже соковитими, додати одну велику цибулину.
Подрібнити хліб, який вже увібрав в себе рідину.
Додати до фаршу сіль, чорний мелений перець.
Перемішати фарш до однорідності.
Відбити фарш 20 разів.
Можна додати до фаршу манну крупу 1 ст.л. (за бажанням).
Поставити фарш у холодильник на 20−30 хвилин, щоб він добре промаринувався.
Змочити руки у холодній воді. Сформувати котлети.
Обваляти котлети у борошні.
Обсмажити котлети до рум'яності з обох боків.
Нарізати сиру картоплю на кружечки, щоб котлети не підгоріли знизу, а лежали на подушці з картоплі. Додати трохи гарячої води.
Викласти котлети, накрити кришкою та готувати на маленькому вогні 15 хвилин.
Виходять м'які, ніжні та пишні котлети.
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