«Пухкенькі» котлети, як у наших мам та бабусь: красуня Alina FooDee порадувала оригінальним рецептом

Фудблогерка Alina FooDee, яку у мережі ласкаво називають «красуня з ніжним голосом», вирішила відійти від традицій зустрічі Хелловіну і не розповідати вкотре про страви, що можна приготувати на свято з гарбуза.

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Певно, Аліна міркувала, що гарбузи — чудовий десерт, але не надто поживний. І для того, щоб частувати гостей, які прийдуть «налякати» її на честь свята, краще приготувати щось більш ситне.

«Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні я пропоную приготувати пишні, „пухкенькі“ котлети — як у наших мам та бабусь», — запропонувала вона у новому дописі.

Інгредієнти:

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М'ясо — 500 г

Цибуля — 200 г

Хліб білий (сухий) — 60 г

Молоко — 200 мл

Картопля — 1 шт.

Манна крупа — 1 ст.л. (за бажанням)

Сіль — 1 ч.л.

Чорний мелений перець

Борошно

Приготування:

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Сухий білий хліб замочити у воді або молоці. Залишити на 10 хвилин, щоб хліб увібрав молоко.

Зробити фарш з м'яса.

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Додати картоплю. Вона додасть додаткову м'якість та пишність котлетам.

Щоб котлети були дуже соковитими, додати одну велику цибулину.

Подрібнити хліб, який вже увібрав в себе рідину.

Додати до фаршу сіль, чорний мелений перець.

Перемішати фарш до однорідності.

Відбити фарш 20 разів.

Можна додати до фаршу манну крупу 1 ст.л. (за бажанням).

Поставити фарш у холодильник на 20−30 хвилин, щоб він добре промаринувався.

Змочити руки у холодній воді. Сформувати котлети.

Обваляти котлети у борошні.

Обсмажити котлети до рум'яності з обох боків.

Нарізати сиру картоплю на кружечки, щоб котлети не підгоріли знизу, а лежали на подушці з картоплі. Додати трохи гарячої води.

Викласти котлети, накрити кришкою та готувати на маленькому вогні 15 хвилин.

Виходять м'які, ніжні та пишні котлети.

Нагадаємо, коли хочеться домашнього затишку та ситної вечері, а часу на приготування зовсім немає, то також можна згадати рецепт швидких і неймовірно смачних пиріжків з м'ясом.

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