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Маринований гарбуз: швидкий і легкий рецепт незвичайної закуски

9:36 20 жовтня 2024
Гарбуз

Восени, а особливо з наближенням Хеловіну, у магазинах більшає гарбузів. Хтось робитиме з них страшні «світильники» Джека, а хтось подаватиме гарбуз до столу — з нього можна робити безліч страв. У тому числі й маринувати у різний спосіб.

Один з рецептів маринованого гарбуза пропонує видання «На пенсії».

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 300 г;
  • Часник — 15 г;
  • Кориця — 1 паличка;
  • Перець запашний, горошком — 4 шт.;
  • Кріп сушений — 5 г;
  • Гірчиця — 10 г;
  • Оцет 9% - 8 мл;
  • Сіль — 2,5 г;
  • Цукор — 45 г;
  • Вода — 300 мл.

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Приготування:

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  • Наріжте гарбуз невеликими кубиками та покладіть у сотейник.
  • Часник наріжте пластинками та разом з паличкою кориці додайте до гарбуза.
  • Окремо у мисці з’єднайте 250 мл окропу, 30 г цукру та сіль. Перемішайте, щоб розчинилися крупинки цукру та солі. Додайте у сотейник з гарбузом.
  • Поставити сотейник на вогонь та довести кипіння, варити на помірному вогні 5−7 хвилин, аби шматочки гарбуза стали м’якшими, але тримали форму.
  • Цукор, що залишився (15 г) всипте в глибоку миску, додайте гірчицю, оцет та 50 мл води, сушений кріп та щіпку солі. Перемішайте.
  • Гарбуз відкиньте на сито, покладіть у глибоку миску та влийте маринад. Перемішайте. Залишіть маринуватися приблизно на 1 годину до повного остигання.

Про те, як приготувати з гарбуза десерт «манго», а також баскський палений чізкейк, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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