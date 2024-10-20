Маринований гарбуз: швидкий і легкий рецепт незвичайної закуски
Восени, а особливо з наближенням Хеловіну, у магазинах більшає гарбузів. Хтось робитиме з них страшні «світильники» Джека, а хтось подаватиме гарбуз до столу — з нього можна робити безліч страв. У тому числі й маринувати у різний спосіб.
Один з рецептів маринованого гарбуза пропонує видання «На пенсії».
Інгредієнти:
- Гарбуз — 300 г;
- Часник — 15 г;
- Кориця — 1 паличка;
- Перець запашний, горошком — 4 шт.;
- Кріп сушений — 5 г;
- Гірчиця — 10 г;
- Оцет 9% - 8 мл;
- Сіль — 2,5 г;
- Цукор — 45 г;
- Вода — 300 мл.
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Приготування:
- Наріжте гарбуз невеликими кубиками та покладіть у сотейник.
- Часник наріжте пластинками та разом з паличкою кориці додайте до гарбуза.
- Окремо у мисці з’єднайте 250 мл окропу, 30 г цукру та сіль. Перемішайте, щоб розчинилися крупинки цукру та солі. Додайте у сотейник з гарбузом.
- Поставити сотейник на вогонь та довести кипіння, варити на помірному вогні 5−7 хвилин, аби шматочки гарбуза стали м’якшими, але тримали форму.
- Цукор, що залишився (15 г) всипте в глибоку миску, додайте гірчицю, оцет та 50 мл води, сушений кріп та щіпку солі. Перемішайте.
- Гарбуз відкиньте на сито, покладіть у глибоку миску та влийте маринад. Перемішайте. Залишіть маринуватися приблизно на 1 годину до повного остигання.
Про те, як приготувати з гарбуза десерт «манго», а також баскський палений чізкейк, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay38
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