Маринований гарбуз: швидкий і легкий рецепт незвичайної закуски

Восени, а особливо з наближенням Хеловіну, у магазинах більшає гарбузів. Хтось робитиме з них страшні «світильники» Джека, а хтось подаватиме гарбуз до столу — з нього можна робити безліч страв. У тому числі й маринувати у різний спосіб.

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Один з рецептів маринованого гарбуза пропонує видання «На пенсії».

Інгредієнти: Гарбуз — 300 г;

Часник — 15 г;

Кориця — 1 паличка;

Перець запашний, горошком — 4 шт.;

Кріп сушений — 5 г;

Гірчиця — 10 г;

Оцет 9% - 8 мл;

Сіль — 2,5 г;

Цукор — 45 г;

Вода — 300 мл.

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Приготування: РЕКЛАМА Наріжте гарбуз невеликими кубиками та покладіть у сотейник.

Часник наріжте пластинками та разом з паличкою кориці додайте до гарбуза.

Окремо у мисці з’єднайте 250 мл окропу, 30 г цукру та сіль. Перемішайте, щоб розчинилися крупинки цукру та солі. Додайте у сотейник з гарбузом.

Поставити сотейник на вогонь та довести кипіння, варити на помірному вогні 5−7 хвилин, аби шматочки гарбуза стали м’якшими, але тримали форму.

Цукор, що залишився (15 г) всипте в глибоку миску, додайте гірчицю, оцет та 50 мл води, сушений кріп та щіпку солі. Перемішайте.

Гарбуз відкиньте на сито, покладіть у глибоку миску та влийте маринад. Перемішайте. Залишіть маринуватися приблизно на 1 годину до повного остигання.

Про те, як приготувати з гарбуза десерт «манго», а також баскський палений чізкейк, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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