Шпигували за потягами з військовою технікою: на Буковині затримали агента фсб та його поплічника

У Чернівецькій області СБУ затримала двох зрадників, які працювали на російського ворога. За даними спецслужби, двоє учасників регіонального осередку руху «народовладдя» шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України.

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За матеріалами справи, ці чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову.

Оперативники СБУ встановили, що 41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої компартії України, потрапив «до уваги» фсб ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували і доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні «органи місцевого самоврядування».

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Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг «відмазати» від призову.

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Служба безпеки затримала обох зрадників.

Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони з доказами підривної діяльності.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його поплічнику — за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Обидва зловмисники перебувають під вартою.

Нагадаємо, днями СБУ затримала у Харкові вченого, який допомагав ворогу вдосконалювати «шахеди».

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