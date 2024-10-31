Легкий та вишуканий пиріг із тіста філо з грушею та сирами: ідеальний початок дня

Ви обов’язково маєте приготувати цей пиріг до сніданку - він неймовірно смачний, його легко готувати та швидко запікати. Хоча ви точно будете готувати його не лише на сніданок, ділиться фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт мафінів із журавлиною.

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Складники: Тісто філо 3 листи

Вершкове масло

200 г сиру рікота

150 г адигейського сиру

1 яйце

Тим"ян

1 велика груша

100 г сиру горгонзола

1 велика біла цибуля

Приготування:

Взяти форму для запікання 16 або 18 см. Викласти тісто філо, три листи, кожен лист змащувати розтопленим вершковим маслом. Красиво сформувати краї пирога. Начинка. Сир рікота, адигейський сир, 1 яйце. Все гарно перемішати, викласти у форму. Зверху викласти груши та сир горгонзола. Запікати при 180 градусах до готовності.

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Доки запікається пиріг, нарізати цибулю кільцями. Краще взяти білу цибулю, бо вона має м"який смак. На сковорідці розігріти вершкове масло та оливкову олію, викласти кільця цибулі і посолити. Смажити на повільному вогні до прозорості та золотистого кольору. Дістати пиріг з духовки і викласти кільця цибулі та свіжий тим’ян.

Нагадаємо рецепт пирога без замісу з шинкою та сиром.

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