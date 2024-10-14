Мафіни з журавлиною: порадуйте рідних ароматною та смачною випічкою для осінніх чаювань

Ніщо так не радує, як домашня випічка з горнятком гарячого чаю. Дочекайтеся сезону свіжої журавлини та заморозьте її вдосталь, саме вона робить мафіни, які можна приготувати на йогурті, такими соковитими. Мафіни з журавлиною можна подавати до сніданку, взяти на пікнік або прогулянку лісом, ділиться кулінарка Світлана Климовська.

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Складники: 180 г борошна 8 г розпушувача РЕКЛАМА Сіль ¼ ч. ложки мускатного горіха та кардамону РЕКЛАМА 70 г вершкового масла кімнатної температури 100−120 г цукрової пудри РЕКЛАМА 2 яйця 100 г сметани Сік половинки апельсина Цедра апельсина 1 стакан свіжої журавлини Спосіб приготування Просіяти всі сухі інгредієнти. Вершкове масло з цукровою пудрою збити до консистенції помадки, додати по одному яйця. Додати сметану кімнатної температури, сік та цедру апельсина. Ввести поступово сухі інгредієнти, розмішуючи на низьких обертах міксера. Наприкінці додати журавлину, попередньо помиту та висушену. Все гарно розмішати. За допомогою ложки для морозива наповнити формочки для мафінів. Випікати 30 хвилин при 180 градусах. Мафіни можна просочити апельсиновою глазур’ю. Змішати сік половини апельсина, який залишився, з цукровою пудрою до стану рідкої сметани та просочити мафіни.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом мафінів з грушею та сиром дорблю — для тих, хто слідкує за фігурою.

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