Простий, швидкий і ду-у-уже смачний пиріг з грушею та камамбером від Валерії Велігури
Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом святкової закуски «Мандаринки», запропонувала приготувати пиріг з сиром та грушею.
«Якщо взяти тісто філо, грушу та сир камамбер… то вийде простий, швидкий та дуууже смачний пиріг!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.⠀
Інгредієнти (на форму 30×20 см):
- 1 упаковка тіста філо (400 г);
- 40 г вершкового масла;
- 1 велика солодка груша;
- 1 упаковка сиру камамбер;
- 2 яйця;
- 200 мл молока;
- дрібка солі;
- 10 г цукру;
- 10 г горішків.
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Приготування:
- Розморожуємо листи тіста філо, кладемо у форму склавши гармошкою та змащуємо розтопленим маслом.
- Додаємо нарізані грушу та камамбер.
- Поєднуємо яйця, молоко, сіль та заливаємо ними пиріг. За бажанням, посипаємо цукром, горішками та випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 25−30 хв.
- Поливаємо медом, подаємо та насолоджуємося!
Раніше рецепт швидкого лимонного пирога з ягодами, в якому використовується тісто філо, пропонувала кулінарка Ліза Глинська.
Фото — скріншот37
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