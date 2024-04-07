Простий, швидкий і ду-у-уже смачний пиріг з грушею та камамбером від Валерії Велігури

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом святкової закуски «Мандаринки», запропонувала приготувати пиріг з сиром та грушею.

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«Якщо взяти тісто філо, грушу та сир камамбер… то вийде простий, швидкий та дуууже смачний пиріг!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.⠀

Інгредієнти (на форму 30×20 см): 1 упаковка тіста філо (400 г);

40 г вершкового масла;

1 велика солодка груша;

1 упаковка сиру камамбер;

2 яйця;

200 мл молока;

дрібка солі;

10 г цукру;

10 г горішків.

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Приготування: РЕКЛАМА Розморожуємо листи тіста філо, кладемо у форму склавши гармошкою та змащуємо розтопленим маслом.

Додаємо нарізані грушу та камамбер.

Поєднуємо яйця, молоко, сіль та заливаємо ними пиріг. За бажанням, посипаємо цукром, горішками та випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 25−30 хв.

Поливаємо медом, подаємо та насолоджуємося!

Раніше рецепт швидкого лимонного пирога з ягодами, в якому використовується тісто філо, пропонувала кулінарка Ліза Глинська.

Фото — скріншот

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