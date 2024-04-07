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Книга рецептів

Простий, швидкий і ду-у-уже смачний пиріг з грушею та камамбером від Валерії Велігури

13:01 7 квітня 2024
Пиріг з грушею

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом святкової закуски «Мандаринки», запропонувала приготувати пиріг з сиром та грушею.

«Якщо взяти тісто філо, грушу та сир камамбер… то вийде простий, швидкий та дуууже смачний пиріг!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.⠀

Інгредієнти (на форму 30×20 см):

  • 1 упаковка тіста філо (400 г);
  • 40 г вершкового масла;
  • 1 велика солодка груша;
  • 1 упаковка сиру камамбер;
  • 2 яйця;
  • 200 мл молока;
  • дрібка солі;
  • 10 г цукру;
  • 10 г горішків.

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Приготування:

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  • Розморожуємо листи тіста філо, кладемо у форму склавши гармошкою та змащуємо розтопленим маслом.
  • Додаємо нарізані грушу та камамбер.
  • Поєднуємо яйця, молоко, сіль та заливаємо ними пиріг. За бажанням, посипаємо цукром, горішками та випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 25−30 хв.
  • Поливаємо медом, подаємо та насолоджуємося!

Раніше рецепт швидкого лимонного пирога з ягодами, в якому використовується тісто філо, пропонувала кулінарка Ліза Глинська.

Фото — скріншот

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