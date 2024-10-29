Коли стане тепло в будинках киян: у КМДА назвали дату

Попри прикрі аварії на тепломережі у Києві вирішили вже відзавтра, 30 жовтня, розпочати опалювальний сезон для житлового фонду.

«Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання», — розповів мер Віталій Кличко.

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За його словами, середньодобова температура найближчими днями буде нижчою +8 градусів.

При цьому Кличко нагадав, шо Київ має одну з найбільших у Європі систему централізованого теплопостачання, підключення якої за технологією займає близько 7 днів.

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Як повідомлялося раніше, синоптики попередили, що різке похолодання має відбутися вже наступними вихідними, а 4−5 листопада вже можливий сніг.

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