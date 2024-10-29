41.10 / 41.66 44.61 / 45.26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Коли стане тепло в будинках киян: у КМДА назвали дату

11:51 29 жовтня 2024
Тепла батарея

Попри прикрі аварії на тепломережі у Києві вирішили вже відзавтра, 30 жовтня, розпочати опалювальний сезон для житлового фонду.

«Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання», — розповів мер Віталій Кличко.

За його словами, середньодобова температура найближчими днями буде нижчою +8 градусів.

При цьому Кличко нагадав, шо Київ має одну з найбільших у Європі систему централізованого теплопостачання, підключення якої за технологією займає близько 7 днів.

РЕКЛАМА

Як повідомлялося раніше, синоптики попередили, що різке похолодання має відбутися вже наступними вихідними, а 4−5 листопада вже можливий сніг.

РЕКЛАМА

134

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Індексація буде, але не 16,95%: названо суму, на яку підвищать пенсії

Катерина Кухар

Інша: Катерина Кухар вразила зізнанням

грядка

Зубчики не загниють, не замерзнуть, і не будуть затримувати сходи: як і чим потрібно мульчувати озимий часник (відео)

Щоденний гороскоп

Скорпіонам пощастить фінансово, а Терезам дадуть слушну пораду Раки або Діви: гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту