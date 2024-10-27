Може і снігом засипати: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

Якщо тижлень, що минає, запам'ятається незвично теплим завершенням (до +16 градусів С), то наступні вихідні будуть повною протилежністю. Згідно з прогнозом Наталки Діденко, листопад розпочнеться істотним зниженням температури повітря.

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2−3 листопада вночі можливий невеликий мороз, вдень у суботу буде не вище 4−10 градусів з позначкою плюс, а в неділю, 3 листопада, у денні години стовпчики термометрів можуть показувати не +1-+6 градусів!

Тому використайте повною мірою останнє жовтневе тепло, яке ще радуватиме у понеділок, 28 жовтня. Протягом дня в Україні очікується від +12 С до +17 С.

По центральній частині, а ввечері по заходу пройдуть невеликі дощі, проте поки що переважатиме погода без істотних опадів.

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«А в Києві понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня, як мінімум, бо завтра у столиці передбачається до +17 градусів», — зазначає пані Діденко, закликаючи належним чином підготуватися до входження у «зрілу осінь».

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«Нагадую, що наступними вихідними в Україні — різке похолодання! Підготуйте себе і необхідну господарку, бо 4−5 листопада, наприклад, може і снігом засипати. Дорогі комунальники! Добре було б вже на цьому тижні ввімкнути опалення. Пора!» — пише синоптикиня.

Нагадаємо, що про різку зміну погоди попередили і в Українському Гідрометцентрі. Там зазначили, що похолодання розпочнеться з опадами.

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Фото cynicallviv.com.ua/

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