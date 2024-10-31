Світлана Лобода вигнала зі свого концерту росіянку, яка відмовилась засудити війну проти України

Українська співачка Світлана Лобода на концерті в Єревані вигнала зі сцени глядачку, яка не захотіла засудити російського диктатора путіна та війну проти України.

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Лобода запросила на сцену глядачку. Коли виявилось, що це росіянка на ім’я Юлія, співачка попросила її засудити дії російської влади. Однак росіянка відмовилась це зробити.

Тоді українська співачка попросила її залишити зал.

«Ви поза політикою? Якщо ви прийшли на мій концерт, то маєте підтримувати мою позицію. Якщо ні, — вам краще піти, розмовляти далі я не буду», — заявила Лобода.

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Вона сказала, що її концерти відкриті лише для тих, хто підтримує мир, а не війну, і що влада має припинити агресію проти України та геноцид українського народу.

Нагадаємо, що у 2022 році Лобода подарувала новий будинок сім’ї медсестри «Охматдиту» Олені — її чоловіку та донці. Будинок у селі Шпитьки під Києвом, в якому жила сім’я, був повністю знищений російськими окупантами уламком від «Града».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що прем’єр-міністерка Латвії після концерту Лободи зазначила: «Голос України має особливе значення у Латвії».

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