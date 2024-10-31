Підстрибував від щастя: стала відома стать другої дитини колишнього Холостяка

Колишній герой українського романтичного реаліті «Холостяк» та суддя проєкту «Танці з зірками» Іраклі Макацарія вдруге стане батьком. Нагадаємо, у 2023 році у сімʼї Іраклі та Лізи Чічуа народився хлопчик. Щасливе подружжя на своїй сторінці у соціальній мережі повідомило про стать другої дитини, яка скоро зʼявиться на світ.

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Іраклі та Ліза виклали відео з гендер-паті, на якому обидва підпалюють спеціальні свічки та слідкують, якого кольору піде дим. Рожевий повідомив, що пара очікує на доньку. Від такої новини Іраклі не втримався та став стрибати, підіймаючи на руки дружину.

Підписники Макацарії привітали батьків з такою новиною. Серед тих, хто залишив коментарі було і багато українських зірок та шанувальників Іраклі.

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«Вітання, клааааас», — написав Володимир Остапчук, який скоро і сам втретє стане батьком.

«Юхуууу», — відреагувала відома танцівниця Яна Заєць.

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«Вітаємо з України від усього серця, — привітали шанувальники. — Ви супер!«

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Нагадаємо, стартує тринадцятий сезон «Холостяка», вперше знятий за часів повномасштабного вторгнення.

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