41.01 / 41.54 44.57 / 45.21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Підстрибував від щастя: стала відома стать другої дитини колишнього Холостяка

16:55 31 жовтня 2024
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа

Колишній герой українського романтичного реаліті «Холостяк» та суддя проєкту «Танці з зірками» Іраклі Макацарія вдруге стане батьком. Нагадаємо, у 2023 році у сімʼї Іраклі та Лізи Чічуа народився хлопчик. Щасливе подружжя на своїй сторінці у соціальній мережі повідомило про стать другої дитини, яка скоро зʼявиться на світ.

Іраклі та Ліза виклали відео з гендер-паті, на якому обидва підпалюють спеціальні свічки та слідкують, якого кольору піде дим. Рожевий повідомив, що пара очікує на доньку. Від такої новини Іраклі не втримався та став стрибати, підіймаючи на руки дружину.

Підписники Макацарії привітали батьків з такою новиною. Серед тих, хто залишив коментарі було і багато українських зірок та шанувальників Іраклі.

РЕКЛАМА

«Вітання, клааааас», — написав Володимир Остапчук, який скоро і сам втретє стане батьком.

«Юхуууу», — відреагувала відома танцівниця Яна Заєць.

РЕКЛАМА

«Вітаємо з України від усього серця, — привітали шанувальники. — Ви супер!«

РЕКЛАМА

Нагадаємо, стартує тринадцятий сезон «Холостяка», вперше знятий за часів повномасштабного вторгнення.

21

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонери

В Україні підвищили пенсії: в ПФУ розповіли деталі

Оля Цибульська

Сумна новина: популярна співачка вразила мережу

Смажені пиріжки

Ліпити не треба: найсмачніші та найшвидші пиріжки з м'ясом

водій

Вікові обмеження для водіїв: кому в Україні не можна сідати за кермо

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту