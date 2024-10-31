Тепер маю закохати: відомий шеф-кухар прийняв виклик

Відомий шеф-кухар, амбасадор українського борщу Євген Клопотенко поділився подробицями свого перебування у Лондоні під час благодійної званої вечері. На сторінці у соціальній мережі Євген виклав світлину разом з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним та дописом про його смакові вподобання.

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«Залужний не любить борщ, — написав Клопотенко. — Але ми уклали парі, що я це зміню. Так що слідкуйте за новинами в цій справі, коротше.

Не знаю, чи впораюсь я за 80 днів… але це парі стартувало саме в Лондоні, коли я брав участь в організації благодійної званої вечері…

Ось так, почалося все з благодійності, а бонусом ще й пана Валерія в борщ тепер маю закохати. Виклик прийнято".

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Підписники шеф-кухаря відреагували на допис, здивувавшись, що є люди, які не люблять борщ, та поцікавилися, хто створює образи для Клопотенко.

«Люди, які не люблять борщ, існують?!» — поставили питання.

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«Два таких чудових чоловіки разом, — зауважили у коментарях. - Кожен на своєму фронті працює».

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«Євген, ви самі собі створюєте образи?» — поцікавилися дописувачі.

«Я так відчуваю», — відреагував Євген.

Раніше гостями Євгена Клопотенко стали зірка Голлівуду та держсекретар США.

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