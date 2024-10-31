Скандал: суддів Вищого антикорсуду звинуватили у виконанні завдань НАБУ

Українські юристи звинуватили суддів Вищого антикорупційного суду в порушенні закону. Їх підозрюють у виконанні завдань прокурорів САП та детективів НАБУ. Про це заявив адвокат Тарас Баранов під час розгляду Вищою Радою Правосуддя скарги на суддів ВАКС Сергія Боднаря, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда.

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«Судді ВАКС займають активну позицію, яка фактично направлена на те, щоб здійснювати функцію обвинувачення — підігрувати прокурорам САП та детективам НАБУ. У клопотанні, яке судді Апеляційної палати ВАКС подали до Вищої ради правосуддя, розкривається підхід, що сповідується у Вищому антикорупційному суді. Судді ВАКС дотримуються посттоталітарного, пострадянського підходу, коли потрібно посприяти обвинуваченню — САП та НАБУ, виконати їхню задачу», — наголосив Баранов.

Адвокатка Тетяна Поповська висловила здивування, що судді ВАКС затягують процес у ВРП.

«Судді ВАКС свідомо затягують дисциплінарний процес. Мене такі дії суддів дивують. Зазвичай вони звинувачують адвокатів у зловживанні своїми правами, але зараз самі ж чинять так само, тобто зловживають своїми правами», — зазначила вона.

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Згідно з матеріалами, які розглядає ВРП, наприкінці 2022 року колегія суддів АП ВАКС розглядала апеляційну скаргу прокурора САП на ухвалу слідчого судді ВАКС. Ухвалою було відмовлено у задоволенні клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ніни Мезенцевої. Під час судового засідання пролунав сигнал повітряної тривоги. Колегія суддів прийняла рішення оголосити перерву та надати можливість учасникам судового процесу піти в укриття. Повернувшись у приміщення суду, адвокати з’ясували, що судді ВАКС розглянули клопотання детектива НАБУ без захисників обвинуваченої.

На останньому засіданні Вища Рада Правосуддя не змогла ухвалити рішення у скарзі на суддів та вирішила відкласти рішення у дисциплінарній справі. Фактично — на невизначений строк.

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Як повідомлялося раніше, відповідно до результатів опитування групи «Рейтинг», судова влада, яку, зокрема, представляє ВАКС, має найнижчий рівень довіри українців: їй не довіряють 72% громадян.

На обвинувальний ухил ВАКС і його підтримку НАБУ та САП неодноразово звертали увагу вітчизняні юристи, та по суті це визнавав і сам Гізо Углава, колишній перший заступник голови НАБУ: «Ми працювали (з ВАКС. — Ред.) як одне ціле. Звичайно, за це ми зазнавали жорсткої критики, нас звинувачували у безпрецедентній концентрації влади».

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Раніше повідомлялося, що директор НАБУ звільнив першого заступника Гізо Углаву після службового розслідування.

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