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Директор НАБУ звільнив першого заступника Гізо Углаву після службового розслідування

13:44 3 вересня 2024
Гізо Углава

Після багатомісячної інформаційної кампанії у ЗМІ директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву за результатами проведеного службового розслідування.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у своєму Телеграм-каналі

«Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора бюро за вчинення дисциплінарного проступку — порушення присяги державного службовця, правил етичної поведінки, Закону України „Про державну службу“, та Кодексу етики працівника НАБУ», — зазначається у повідомленні.

Службове розслідування встановило, що Углава здійснив низку дій та висловлювань, які спрямовані на дискредитацію працівника бюро, що повідомив про можливі факти витоку інформації. Такі дії, за даними НАБУ, сформували у працівників бюро побоювання щодо можливих негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням етичних стандартів.

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В червні Семен Кривонос заявив про проведення досудового розслідування щодо витоку інформації з кримінальних справ НАБУ. Крім того, були розпочаті ще два службові розслідування, пов'язані з можливим тиском на викривачів та неправомірними вказівками детективам.

У травні Углава був усунений від виконання своїх обов'язків через підозри у причетності до витоку даних. У липні він пройшов детектор брехні та заявив про свою непричетність до зливів інформації та згодом звернувся до НАБУ і САП із проханням зняти гриф держтаємниці з матеріалів розслідування, в яких він фігурує, назвавши розслідування спробою дискредитації його особи та НАБУ в цілому .

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Раніше повідомляли про те, що Гізо Углава назвав голову дисциплінарної комісії НАБУ, яка займалась його справою, упередженим і вимагав його відведення.

Також «ФАКТИ» повідомили про звільнення з посади голови «Укренерго» Володимира Кудрицького.

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Фото із соцмереж

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