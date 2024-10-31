Жахіття: відомий стиліст назвав головний тренд сезону

Популярний дизайнер та стиліст Андре Тан, який поділився модним кольором осені, назвав головний тренд сезону осінь-зима 2024−2025. Виявилось, що багато хто з ним вже був знайомий декілька років тому. На своїй сторінці Андре виклав світлини та відео, на якому пояснює, що треба носити, якщо хочеться бути у тренді.

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«Тренди, на які ми заслужили (ні), — написав Андре. — На жаль, це відбувається. В осінніх- зимових колекціях повертаються джинси-скінні. Крім того, що вони вкорочені, так ще й на низькій талії. І в результаті ніжки коротенькі-коротенькі, а тіло як у Гулівера. Ну навіщо».

Дизайнер припустився думки, що, можливо, він чогось не розуміє, та закликав висловитися своїх підписників.

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«Подобалось у вiці і на фігурі, яка була у 2008-му, — написали у відповідь. - А зараз виглядала б у них, як мінімум, кумедно».

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«Я в тому тренді усю молодість провела і усі нирки застудила, — згадала шанувальниця. — Добре, що вже бабця і можна одягати що хочеш».

«Тренд, трендом. А одягати треба те, що личить», — дійшли висновку фоловери.

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«Жахіття…» — не стримували почуття шанувальники.

Нагадаємо, у моду повертаються фланелеві сорочки з 90-х.

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