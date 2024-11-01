Майже три роки чекала коханого з полону: на Чернігівщині попрощались з бойовою медикинею

Україна продовжує хоронити своїх дітей. На Чернігівщині відбулося прощання з Анастасією Кравчук, бойовою медикинею 68-ї окремої єгерської бригади, відомою за позивним «Лаванда». Вона померла через ускладнення стану здоров'я під час несення військової служби. Незважаючи на складні ситуації, Анастасія завжди знаходила сили боротися, допомагати та підтримувати інших, повідомила в Facebook пресслужба громади.

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Анастасія була дружиною Євгена Кравчука, воїна, який вже майже три роки знаходиться в полоні. У лютому 2024 року 27-річна жінка добровільно пішла служити у Збройні сили України.

Побратими згадують Анастасію як добру людину, яка безкорисливо турбувалася про інших. Її вчинки свідчили про щирість її почуттів і бажання зробити світ кращим. Вона була прикладом для наслідування, надихаючи інших на добрі справи. У найскладніших моментах вона малювала, писала вірші, турбувалася про кожного в підрозділі, забезпечуючи побратимів аптечками та облаштовуючи медкабінет.

Анастасію Кравчук поховали в с. Лихолітки

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Волонтерка Олена Таранова, яка співпрацювала з Анастасією, називала її ангелом, який постійно дбав про інших.

Мати полеглої медикині на похороні додала, що продовжить справу дочки, допомагаючи захисникам України. Анастасію Кравчук поховали на Журавлівському кладовищі в селі Лихолітки біля могили її хрещеного, з належними військовими почестями.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Бахмутському напрямку воїна з Вінничини Олександра Байкова.

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