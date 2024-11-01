Банани подорожчали, але є і «приємні сюрпризи»
В Україні триває подорожчення продуктів харчування — в Національному банку України попереджали про інфляційні процеси.
Зокрема, трохи піднялися в ціні банани. Про це свідчать дані моніторингу на порталі «Мінфін».
Ціни на банани
Середній цінник зріс із 58,74 до 58,92 гривні за кілограм. Найнижчою ціною на фрукт відзначилася мережа Novus — 50 гривень за кіло бананів. При цьому найдорожчі банани пропонуються в Megamarket — 65,90 гривні за кіло.
В той же час дешевше можна купити лимони та мандарини. І, схоже, в умовах практично постійного зростання цін українці раді будь-якій можливості заощадити хоч трохи грошей. Так, супермаркети дали можливість придбати деякі фрукти за вигіднішими цінами.
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Ціни на лимони
Середня вартість лимонів у супермаркетах знизилася з 92,29 до 73,26 гривні за кілограм. Найвигідніше цитрусовий фрукт купувати в мережі Novus — 49,99 гривні за кіло. При цьому найвищий цінник досягає 99,90 гривні за кіло у мережі Megamarket.
Ціни на мандарини
Мандарини також порадували українців досить суттєвим здешевленням. Середня вартість у супермаркетах знизилася із 122,20 до 78,37 гривні за кілограм. У мережах Novus та Metro найбільш вигідні цінники — 59,99 та 72,70 гривні за кілограм мандарин відповідно.
Нагадаємо, що експерти ринку сільгосппродукції попереджали про здорожчення гречки та називали причини зростання цін.
Значне подорожчення демонструють й овочі — картопля, капуста, огірки та помідори.
Фото Pixabay111
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