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Гроші

Банани подорожчали, але є і «приємні сюрпризи»

10:31 1 листопада 2024
Банани

В Україні триває подорожчення продуктів харчування — в Національному банку України попереджали про інфляційні процеси.

Зокрема, трохи піднялися в ціні банани. Про це свідчать дані моніторингу на порталі «Мінфін».

Ціни на банани

Середній цінник зріс із 58,74 до 58,92 гривні за кілограм. Найнижчою ціною на фрукт відзначилася мережа Novus — 50 гривень за кіло бананів. При цьому найдорожчі банани пропонуються в Megamarket — 65,90 гривні за кіло.

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Фото "Мінфін"

В той же час дешевше можна купити лимони та мандарини. І, схоже, в умовах практично постійного зростання цін українці раді будь-якій можливості заощадити хоч трохи грошей. Так, супермаркети дали можливість придбати деякі фрукти за вигіднішими цінами.

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Ціни на лимони

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Середня вартість лимонів у супермаркетах знизилася з 92,29 до 73,26 гривні за кілограм. Найвигідніше цитрусовий фрукт купувати в мережі Novus — 49,99 гривні за кіло. При цьому найвищий цінник досягає 99,90 гривні за кіло у мережі Megamarket.


Фото "Мінфін"

Ціни на мандарини

Мандарини також порадували українців досить суттєвим здешевленням. Середня вартість у супермаркетах знизилася із 122,20 до 78,37 гривні за кілограм. У мережах Novus та Metro найбільш вигідні цінники — 59,99 та 72,70 гривні за кілограм мандарин відповідно.

Фото "Мінфін"

Нагадаємо, що експерти ринку сільгосппродукції попереджали про здорожчення гречки та називали причини зростання цін.

Значне подорожчення демонструють й овочі — картопля, капуста, огірки та помідори.

Фото Pixabay

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