В Україні подорожчає популярна крупа: коли і на скільки злетять ціни

В Україні збільшуються не лише ціни на овочі, але й на інші продукти. Так, за прогнозами експертів, далі слід чекати здорожчання низки круп, і у першу чергу гречки.

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Про це директорка крупозаводу «Озерянка» Анна Босюк розповіла «Укрінформу». За її словами, цього року майже вдвічі зросли закупівельні ціни на цю крупу. До початку збирання нового врожаю вартість на зерно була близько 8−10 тисяч гривень за одну тонну, а наразі вона складає 15 тисяч гривень.

На врожай вплинуло те, що у 2024 році були зменшені площі для вирощування гречки, а також спекотне літо. Наразі фермери притримують залишки торішнього збору гречки й очікують на підняття ціни, аби якомога дорожче продати її.

Магазини не в змозі будуть швидко підняти ціни, бо мають значні залишки, які поступово реалізують, як каже експертка. Однак здорожчання позначиться на новій партії гречаної крупи.

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«Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30−35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37−40 грн», — резюмувала Босюк і додала, що дефіциту крупи не буде, її має вистачити для споживання й експорту.

Раніше експерти пояснювали, чому ціна на хліб в Україні зростатиме мало не щомісяця.

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Фото Pixabay



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