Графіки відключення світла можуть повернутися найближчими днями: названа причина

Погодинні графіки відключення електроенергії, які в Україні вводилися цього літа, можуть повернутися вже з наступного тижня.

Як передає «Інтерфакс-Україна», про це заявив член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко, серед причин називаючи значне похолодання в Україні, що очікується днями.

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«Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи — такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК „Укренерго“ не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень», — пояснив він.

За його словами, після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

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Втім, в компанії «Центренерго» заяву Величка спростовують.

«Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК „Укренерго“. Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії. Юридична служба „Центренерго“ наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду. Ситуація в енергосистемі стабільна. Енергетики ПАТ „Центренерго“ зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, прогнозуючи, як Україна проходитиме зимовий період, назвав три сценарії. Оптимістичним він вважає варіант, коли в країні буде паливо, не буде масових обстрілів і погода триматиметься відносно теплою. В таком випадку відключення застосовуватимуть на 4−6 годин на добу. При песимістичному — з активними обстрілами — українці можуть сидіти без світла по кілька діб. Ще він згадав про кліматичний сценарій — у разі холодної зими проблеми з електроенергією будуть дуже серйозними і постійними, причому в багатьох регіонах.

Фото Pixabay

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