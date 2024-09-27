Ціна на електроенергію зросте на 23% з листопада: для кого і як це вплине на українців

З 1 листопада ціна за 1 кВт/год може становити 6,9 гривні, що більш ніж у 1,5 рази вище за наявний сьогодні для населення тариф у 4,32 грн/кВт. Втім, цей тариф встановлюватиметься як гранична ціна для ринку електроенергії на час з 11 до 17 години.

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Такий проєкт постанови Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з'явився на сайті нацрегулятора. Як аргументацію своєї позиції в НКРЕКП назвали європейський досвід.

Так, у період з 11 до 17 години в Євросоюзі ціни на електроенергію вищі за встановлені та чинні зараз в Україні граничні ціни в 5,6 грн за 1 кВт/год у цей часовий відрізок. Така диспропорція не дає змоги здійснювати імпорт електроенергії з Європи, і тому ціни пропонують зробити вищими для закупівлі енергії в Європі. А це дасть змогу збалансувати енергосистему та уникнути відключення споживачів, що неможливо без приведення у відповідність цін на ринках в Україні та в країнах ЄС, обґрунтовують у НКРЕКП.

Водночас НКРЕКП вважає за доцільне, окрім перегляду граничних цін на запропонованих рівнях, забезпечити ухвалення урядом постанови про так зване імпортне ПСО. Так називають механізм компенсації високих цін на енергоресурси (в даному випадку імпортної електроенергії) та нижчих в Україні всіма споживачами солідарно, шляхом зростання тарифу на передачу, замість формування ринкових цін. Іншими словами, слідом за зростанням граничних цін для економіки, можуть зрости тарифи на електроенергію і для інших споживачів, зокрема й населення.

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Водночас опитані «ФАКТАМИ» експерти розійшлися в думці щодо впливу зростання граничних цін на українців. Так, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що зростання граничних цін на електроенергію для промислових споживачів жодним чином не позначиться на цінах товарів для населення.

- Інша справа робота бізнесу в період блекаутів на електроенергії від генераторів, за якої через ціну палива освітлення виходить у 3−4 рази дорожчим за централізований тариф. Це, безсумнівно, впливає на вартість товарів і послуг для населення від підприємств, що використовують «генераторну» електроенергію, — підкреслив експерт.

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Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко налаштований менш оптимістично. За його словами, якщо держава реалізує комплексний план з реформування цін на електроенергію — запровадить імпортний паритет (рівність цін на енергію імпортну та всередині України — Авт.), встановить ПСО на імпорт, підніме тарифи на передачу, все це сильно вдарить по вартості електричної енергії.

Своєю чергою, це призведе до зростання собівартості виробництва товарів, а отже, і їхньої ціни для споживача, того ж населення. Найпомітніше це стане в енергоємних галузях і товарах, які вони випускають, наприклад, хліба в пекарнях, про що «ФАКТИ» вже попереджали. Ще один яскравий приклад — водоканали, в яких вартість електроенергії становить, за словами експерта, до 40% собівартості і де тарифи на воду вже починають зростати.

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- Загалом якщо відбудеться комплексне зростання — піднімуть прайс-кепи, затвердять імпортне ПСО, піднімуть ціни на передачу електроенергії, зростання цін на електроенергію буде таким, що його наслідки у вигляді зростання цін відчують усі. Ті ж водоканали через борг за електроенергію вимагатимуть зростання тарифів на воду, але тоді люди будуть менше платити. Тобто зростання цін на електроенергію в усіх напрямках — це тупиковий шлях, — резюмує співрозмовник «ФАКТІВ».

Як раніше писали «ФАКТИ», у травні або червні 2025 року тариф на електроенергію для населення може зрости з нинішніх 4,32 грн до 7 грн за 1 кВт/год.

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