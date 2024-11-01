Змушений їсти одну й ту саму їжу вже 25 років: Девід Бекхем поскаржився на «кулінарний хист» своєї дружини

Про харчування Вікторії Бекхем ходять легенди. Багато в чому завдяки її близьким.



Так, улюблену вечерю 50-річної зірки розсекретив її чоловік Девід Бекхем. В одному з інтерв'ю футболіст зізнався, що раціон дружини не відрізняється різноманітністю.



«На жаль, я одружений з жінкою, яка їсть одне й те саме протягом останніх 25 років. З того часу, як я з нею познайомився, вона їсть тільки рибу на грилі та овочі, приготовлені на парі, і дуже рідко від цього відмовляється», — якось заявляв він у підкасті River Cafe Table 4, натякнувши, що страждає через це, так як змушений їсти таку саму їжу.

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Можливо, через це багато британців вважали Вікторію «занудною» і дуже правильною жінкою, яка їсть тільки корисну їжу і не може смачно готувати.

Але днями авторитет екссолістки Spice Girls підтримала її подруга, зірка «Відчайдушних домогосподарок» Єва Лонгорія. Актриса розповіла, яку страву власного приготування Вікторія вважає за краще їсти вранці.

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«Коли справа доходить до сніданку, у неї талант готувати чудову страву — яєчні білки та авокадо. Ми обидві любимо яєчні білки та авокадо. Коли ми разом… вона добре їх готує», — розповіла Єва в інтерв'ю Daily Mail.

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Крім того, актриса підтвердила слова Девіда Бекхема щодо вечері дружини, але, як хороша подруга, жодних проблем у одноманітності раціону вона не бачить. «На вечерю вона обов'язково готує рибу на парі. Риба на парі, овочі на парі. З нею легко. Насправді все навпаки. Насправді із нею легко, а не складно», — висловилася знаменитість.

До того ж на авторитет Вікторії працює те, що їхній з Девідом син Бруклін став справжнім кулінаром і навіть сам розробляє рецепти соусів — хіба б такий «майстер» з'явився, якби його матуся не могла готувати!

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Фото hellomagazine.com

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