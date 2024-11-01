Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена: що відомо про Надію Лещик

З сьогоднішнього дня захищати права українців разом з Дмитром Лубінцем буде Надія Лещик, яку Кабінет міністрів призначив омбудсменом.



Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Як відомо, попереднього освітнього омбудсмена Сергія Горбачова було звільнено ще 16 серпня. Як він пояснив тоді, це було пов'язано із з закінченням п'ятирічного терміну каденції.

Варто додати й те, що він був першим освітнім омбудсменом в Україні.

Згідно з законодавством, освітній омбудсмен призначається на п'ять років без права повторного призначення.

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Про Лещик відомо, що вона з 2019 року очолювала відділ медіа та аналітики в Службі освітнього омбудсмена. Вона також брала участь у конкурсі на керівну посаду комунального підприємства «Освітня агенція міста Києва». У 2021 році вона приєдналася до команди партії «Голос» у місті Бровари.

Лещик відкрито заявила про свою участь у конкурсі, зазначивши, що, маючи п'ятирічний досвід, добре розуміє проблеми, які існують у сфері захисту прав.

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Нагадаємо, що однією з важливих справ, які розглядав перед звільненням освітній омбудсмен, став випадок в одній з шкіл Києва, коли хлопчика тяжко побили однолітки.

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