Гарбузова каша за старовинним рецептом: обов’язково приготуйте, бо це неймовірно смачно
В сезон гарбузів зваріть цю смачну гарбузову кашу за старовинним рецептом, який датований у кулінарній книзі ще 1923 роком. Вона корисна, ароматна й ситна, ділиться фудблогерка Марина Хвіль.
Складники:
2 горнятка гарбуза (500 г)
3 горнятка води (1 л)
дрібка солі
½ горнятка цукру (150 г)
½ горнятка рису (100 г)
1 ложка вершкового масла
1 горнятко вершків (250 мл)
Приготування
В каструлю, в якій будемо варити кашу, кладемо нарізаний шматочками гарбуз, цукор, рис, вершкове масло, сіль. Заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо на середньому вогні до моменту, поки гарбуз з рисом зваряться.
Далі вливаємо вершки, помішуючи, варимо ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь. Даємо настоятись та подаємо до столу.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати бюджетну та ситну пшоняну кашу з цибулею та червоною квасолею.
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