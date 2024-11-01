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Книга рецептів

Гарбузова каша за старовинним рецептом: обов’язково приготуйте, бо це неймовірно смачно

20:05 2 листопада 2024
гарбузова каша

В сезон гарбузів зваріть цю смачну гарбузову кашу за старовинним рецептом, який датований у кулінарній книзі ще 1923 роком. Вона корисна, ароматна й ситна, ділиться фудблогерка Марина Хвіль.

Складники:

2 горнятка гарбуза (500 г)

3 горнятка води (1 л)

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дрібка солі

½ горнятка цукру (150 г)

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½ горнятка рису (100 г)

1 ложка вершкового масла

1 горнятко вершків (250 мл)

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Приготування

В каструлю, в якій будемо варити кашу, кладемо нарізаний шматочками гарбуз, цукор, рис, вершкове масло, сіль. Заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо на середньому вогні до моменту, поки гарбуз з рисом зваряться.
Далі вливаємо вершки, помішуючи, варимо ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь. Даємо настоятись та подаємо до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати бюджетну та ситну пшоняну кашу з цибулею та червоною квасолею.

Читайте також: Хіт сезону — гарбузовий рулет: спробуйте обов'язково

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