Таро приносить непогані гроші: старша донька Олі Полякової назвала суми, які заробляє за допомогою карт

В той час як багато хто з українців розглядає Таро як засіб дізнатися майбутнє, старша донька співачки Олі Полякової Маша змогла перетворити карти на одне з джерел доходу.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну.

За словами Маші, вона робить розклади клієнтам в режимі онлайн. У хороші дні в Полякової-молодшої буває по 5−6 клієнтів, кожен з яких платить їй близько 1500 гривень.

Найбільше на місяць завдяки картам Таро виконавиця заробляла орієнтовно 30−50 тисяч гривень.

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«Я заробляю на рекламі, також це розклади Таро. Одне запитання коштує 150 гривень, але зазвичай люди беруть розклади до 1500 гривень. В гарні місяці це може бути 5−6 клієнтів на день. Я роблю розклади онлайн. Я не можу це кожен день робити… Прикол в тім, що я дуже рідко енергетично хочу це робити, я дуже втомлююсь в університеті, в мене, чесно кажучи, немає сил цим займатися на цей момент. Але в гарні місяці це може вийти до 30−50 тисяч гривень на місяць», — говорить Маша.

Також блогерка зізналась, що при непоганих заробітках у неї і чималі витрати — іноді вони навіть більші, ніж суми заробітку.

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Однак фінансово дівчині допомагає 23-річний коханий Микита, який працює у сфері IT. Зазвичай на місяць Маша витрачає близько тисячі доларів.

«Витрачаю на себе я дуже багато. Витрачаю я на себе більше, аніж заробляю. Я в Києві собі ні в чому не відмовляю, мені допомагає в цьому хлопець, він мене забезпечує. На місяць на життя в Києві мені потрібно мати тисячу доларів, але я тут шикую», — поділилася блогерка.

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Нагадаємо, що іноді Маша крім зізнань у розповідях вміє дивувати і відвертими фотосесіями.

Фото https://www.instagram.com/marypoppers1/

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