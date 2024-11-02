Гарні лише на продаж: відома городниця розповіла, чому вирішала відмовитись від вирощування кольорових помідорів

Відома багатьом садівникам блогерка, яка взяла собі нік «Городниця з Одеси» давно вирощує помідори, і за ці роки встигла поекспериментувати з різнобарвними плодами — жовтими, рожевими, фіолетовими і зеленими.

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Але з часом стало зрозуміло, що чорні, сині та фіолетові томати зазвичай не мають тієї самої томатної кислинки.

Що до зелених помідорів, якими багато городників захоплюються, то їх можна використовувати лише в салатах, тому що в готових стравах вони виглядають неапетитно. До того ж городникам буває важко визначити ступінь їх дозрівання.

Тож з точки зору блогерки, краще все ж зупинитися на червоних помідорах, у яких найширший асортимент на ринку — від щільних — до м'ясистих, від маленьких Чері — до великих, від круглих — до сливок, від кислих — до солодких.

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А ще городниця помітила, що майже усі червоні томати спокійно дозрівають вдома без втрати смаку, тоді як з кольовими такий фокус не вийде. Вони мають повністю визріти на кущах, інакше будуть несмачні.

Втім одеситка зізналася, що не впевнена, що її думку поділяють усі городники, тому радо почує про інший, позитивніший досвід.

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До речі, якщо у вас після збирання врожаю залишилося багато дрібних бодай і кольорових томатів, з них можна приготувати дуже смачну закуску на зиму.

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