Зробіть так, і збережете картоплю до наступного врожаю: городниця порадила досвідом зберігання коренеплоду

У зв'язку з тим, що до Нового року подорожчає багато продуктів, дачники та городники чудово усвідомлюють, що важливо не тільки посадити городину чи фрукти на дачі, а й уміти їх дбайливо зберегти.

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Причому не тільки як консервацію чи сік, а й у «натуральному вигляді», з найменшими втратами якості та свіжості — а ще, можливо, і у міській квартирі на випадок затяжних дощів чи холодів.

Про те, як краще зберігати картоплю, поділилась досвідом блогерка, відома як «городниця з Одеси».

За її словами, місце для зберігання слід обирати прохолодне, сухе, де є постійний приплив повітря. Тобто це може бути льох, комора, засклений балкон, і навіть коридор, але що вищою буде температура в приміщенні, то швидше в картоплі протікатимуть біологічні процеси.

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Тож порада № 1 — зберігайте картоплю в дерев'яних або пластикових ящиках з отворами, насипаючи в них максимум два шари коренеплодів.

Порада № 2. Дотримуйтеся принципів правильного сусідства картоплі та іншого коренеплоду. Річ у тім що картопля під час зимовлі виділяє вологу А є коренеплід, якому ця волога якраз життєво необхідна звичайним бурякам, які варто покласти до ящиків з картоплею — по 4−5 коренеплодів на ящик.

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Порада № 3. Додайте до картоплі 5−10 каштанів або жолудів — просто розкидайте їх між бульбами у ящику. Вони виділяють речовини які уповільнюють проростання картоплі, а також додатково знезаражують. Якщо ж у вас немає каштанів, скористайтеся сухими хвойними голками.

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Раніше досвідчені городники розповіли, як тривалому зберіганню картоплі допоможуть… яблука.

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