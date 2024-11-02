«Такої напруги й таких ризиків не було з 2022 року»: військовий з передової пояснив поточну ситуацію на фронті

Ситуація на фронті зараз складається не на користь України. Постійно з'являються новини про те, що противник зайняв якийсь населений пункт на Донбасі, про тяжкі бої в районі Покровська, Торецька, Часового Яру. Генерал-майор Дмитро Марченко відверто визнав, що «фронт посипався». А причина такої сумної ситуації, вважає генерал, не лише у нестачі боєприпасів, озброєння та людей, а також у розбалансуванні управління. Водночас, відомий блогер та політичний експерт, Кирило Сазонов, який з 2022 року захищає Україну, вважає, що попри всі труднощі, прориву фронту ніде немає, йдуть тактичні бої, ЗСУ тримають оборону і на Донбасі, і в Курській області, і на інших напрямках. Але всім українцям потрібно тверезо оцінювати реальність

«Ну що, друзі, давайте трохи про неприємне поговоримо. Військові і так всі чудово розуміють, частина цивільних теж. Волонтери, ті у кого близькі воюють. Але для тих, хто ще намагається натягнути рожеві окуляри, я трохи поясню. Краще та безпечніше натягувати мстиву, отруйну та чарівну сову на глобус, ніж зараз рожеві окуляри. Слово честі, з совою можна в результаті вижити. У рожевих окулярах сьогодні — ні.

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Ви часто чули від нашого Генштабу та взагалі офіцерів із комунікацій щось погане? Мабуть, ні. Навпаки, їм часто дорікають, що інформація йде надто хороша. Тільки про втрати противника та нашу оборону. А від негативу суспільство бережуть. Я не знаю, до речі, правильно це чи ні. Іноді мені здається, що людям у тилу й так важко. І не треба звалювати на них ще наші погані новини.

Іноді навпаки, здається, що всі надто розслабилися, забули про війну, святкують Перемогу, готуються до виборів, і лише побачивши військових, відводять очі. А ТЦК це незрозумілі злі духи, які без мети та сенсу хапають невинних добрих хлопчиків на вулицях. Коли я бачу і чую таке, мені теж хочеться вивалити на рожеві поні всю реальність. Щоб від шоку протверезілі та адекватно оцінили картину. Так, такі рішення ухвалюють у Генштабі та Міноборони, я можу тільки розмірковувати у вільний час зі своїми сержантськими погонами.

Отже, Генштаб поганими новинами не розкидається. Усі звикли. Але сьогодні Головком генерал Сирський видав прямим текстом. ЗСУ стримують прямо зараз один із найпотужніших наступів окупантів з початку широкомасштабного вторгнення. Коли ви чули такий твердий меседж від Головкому? Та ніколи. І якщо вже зазвичай дуже стриманий Сирський прямим текстом говорить про те, що дуже тяжкий наступ — оцініть масштаб проблеми.

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У принципі розумному достатньо того, що сказав Головком. Але я таки додам від себе два слова. Все-таки багато хто звик мене слухати, а не Головкома. Так от ситуація реально важка. Я можу за Курську область сказати — важко. Бої дуже жорстокі. Нас намагаються видавити за всяку ціну. Ми б'ємося, огризаємось, контратакуємо, мінуємо ночами всі підходи. Пачками відправляємо на концерт Кобзона. Вони лізуть, не зважаючи на втрати.

Побратими з Донецького напряму пишуть у личку — там просто жосткач. І така сама симптоматика. Лізуть, не зважаючи на втрати. Начебто, дуже поспішають і на ціну начхати. Тепер і на Запорізькому заруба справжня йде. Харківську не забуваємо. Ми тримаємось скрізь. Прориву фронту ніде немає, хоча цю зраду вже розганяють не вперше. Десь тримаємо. Десь із боями відступають, змушуючи окупанта дорого платити за кожний метр.

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Вони втрачають набагато більше, ніж можуть набрати. І резерви вони точно кінцеві. Але зараз дуже тяжко. І нічого не вирішено наперед. І якщо не витягнемо і не вистоємо цієї осені та взимку, буде… погано буде. І Сирський недаремно сказав те, що сказав. Ось зовсім не час нити, розслаблятися і сваритися між собою. Все дуже і дуже тяжко. Такої напруги та таких ризиків справді не було з 24 лютого 2022 року. Я бачу так…", — пише Сазонов у соцмережі.

Такої ж думки дотримується і заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, зараз українські воїни роблять усі необхідні дії, ведуть оборонні бої. Це тактичний процес, який потрібно також професійно виконувати. Точаться дуже важкі бої на усіх ділянках фронту, особливо на правому фланзі Покровського напряму, але треба триматись й вистояти.

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