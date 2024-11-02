Модні куртки з екохутра: як вибрати колір і з чим поєднувати

Модні куртки з екохутра вже не один сезон підкорюють подіуми. І щоб їх носити, не варто чекати на зиму. Адже тоді найбільш затребуваними будуть пуховики. А ось восени вони дуже доречні.

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Ефектно виглядає така куртка з міні-спідницею, високими чоботами (не ботфортами) та напівпрозорими колготами. Звичайно, такий варіант доречний у досить теплий осінній день або якщо ви пересуваєтеся на машині.

Для більш прохолодної погоди комбінуйте коротку екошубку з довгою спідницею або брюками та черевиками на грубій підошві.

Що стосується кольорової гами, ультрамодними кольорами вважаються бордовий та зелений. Дуже стильно виглядають чорні, білі та коричневі куртки. Їх легко комбінувати практично з будь-якого кольору взуттям та сумкою.

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Білий колір екохутра робить образ особливо розкішним. Але треба враховувати, що світлі тони завжди маркі і потребують спеціального догляду. А це не тільки втрата часу, а й коштів, оскільки хімчистка коштує сьогодні недешево.

Купуючи верхній одяг з екохутра, відразу продумайте, з яким головним убором його носитимете. Дуже зручні такі куртки з капюшоном.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, до яку сумку вибрати цього сезону і як її поєднувати з верхнім одягом.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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