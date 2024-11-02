41.11 / 41.58 44.71 / 45.29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Модні куртки з екохутра: як вибрати колір і з чим поєднувати

21:58 2 листопада 2024
куртки з екохутра

Модні куртки з екохутра вже не один сезон підкорюють подіуми. І щоб їх носити, не варто чекати на зиму. Адже тоді найбільш затребуваними будуть пуховики. А ось восени вони дуже доречні.

Ефектно виглядає така куртка з міні-спідницею, високими чоботами (не ботфортами) та напівпрозорими колготами. Звичайно, такий варіант доречний у досить теплий осінній день або якщо ви пересуваєтеся на машині.

Для більш прохолодної погоди комбінуйте коротку екошубку з довгою спідницею або брюками та черевиками на грубій підошві.

Що стосується кольорової гами, ультрамодними кольорами вважаються бордовий та зелений. Дуже стильно виглядають чорні, білі та коричневі куртки. Їх легко комбінувати практично з будь-якого кольору взуттям та сумкою.

РЕКЛАМА

Білий колір екохутра робить образ особливо розкішним. Але треба враховувати, що світлі тони завжди маркі і потребують спеціального догляду. А це не тільки втрата часу, а й коштів, оскільки хімчистка коштує сьогодні недешево.

Купуючи верхній одяг з екохутра, відразу продумайте, з яким головним убором його носитимете. Дуже зручні такі куртки з капюшоном.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, до яку сумку вибрати цього сезону і як її поєднувати з верхнім одягом.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

З сьогоднішнього дня зростає ціна електроенергії: хто заплатить більше та чому

Наталка Денисенко з чоловіком

Шлях у нікуди: відома акторка про стосунки з чоловіком-військовим

Микола Удянський

Російський паспорт і зв’язки з кадирівцями: ветерани закликали СБУ взятись за Миколу Удянського

кадр з кліпу Дантеса «Руда вода»

Це зріле кохання: Дантес вразил зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту