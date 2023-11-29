Як правильно підібрати головний убір за формою обличчя: поради для вдалого шопінгу

Підібрати правильний головний убір може бути так само складно, як і знайти гарні джинси, оскільки цей процес залежить від ваших особливостей та особистого стилю. З'ясувавши, які фасони вам найбільше пасують, ви на шляху до знаходження головного елемента гардероба, пише видання helenkaminski.com.

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Розуміння форми вашого обличчя — ключ до розкриття вашого особистого стилю. Це основа для підбору зачіски, макіяжу та аксесуарів, які вам найбільше пасуватимуть. Якщо ви не впевнені у своїй формі обличчя, станьте перед дзеркалом у повний зріст, щоб визначити, які з наведених нижче типів вам найбільше підходять. Пам'ятайте, що ідеальний капелюх додасть вашим пропорціям гармонії та балансу.

Маленьке обличчя характеризується тонкими й пропорційними рисами, з меншою площею між очима, носом і губами. Варто обирати капелюхи-відерця або клош із середніми крисами, щоб збалансувати пропорції маленького обличчя. Також підійдуть козирки з короткими крисами. Уникайте крисатих капелюхів.

Кругле обличчя має однакову довжину й ширину, а щоки є найповнішою частиною обличчя. Інші характеристики включають широкий лоб, округлу лінію щелепи й підборіддя. Кашкети, капелюхи — найкращі головні убори для круглого обличчя, оскільки їхня структура створює більше кутів, які подовжують обличчя. Уникайте в'язаних головних уборів, що вільно облягають обличчя, оскільки округлий верх може надмірно підкреслити повноту обличчя.

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Характеристики довгого обличчя включають тонку кісткову структуру з витягнутими рисами від чола до підборіддя. Найкращі головні убори для видовженого обличчя — це глибокі прилеглі фасони, такі як клош, берет, кепка й бейсболка, щоб збалансувати вузькі пропорції та додати ширини. Уникайте капелюхів з високими крисами.

Обличчя з гострими кутами характеризується мінімальними вигинами, виразними вилицями та сильною лінією підборіддя. Обирайте тканинні капелюхи, щоб пом'якшити кутові риси. Інші менш структуровані капелюхи з широкими крисами можуть досягти того ж ефекту.

Овальне обличчя має збалансовані та симетричні риси, лоб трохи ширший за лінію щелепи, яка звужується до округлого підборіддя. Більшість капелюхів підходять для овальної форми обличчя. Скористайтеся цією універсальністю, експериментуючи з виразними фасонами, такими як крислаті капелюхи, які складно підібрати для більшості форм обличчя.

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