В Україні водії, які здійснюють міжнародні перевезення або доставку гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон за системою «Шлях». Але через «Шлях» за кордон виїхало також чимало ухилянтів. Чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в країну.

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За інформацією Держприкордонслужби, зараз від системи «Шлях» відключили 223 перевізників. Причинами цього стали схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

«За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону „Укртрансбезпека“ від початку повномасштабного вторгнення в Україну відключила від системи „Шлях“ 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби України», — йдеться у повідомленні.

Лише з початку 2024 року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень, пов'язані з незаконним переправленням осіб через кордон та підробленням документів.

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Розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Судами винесено понад 220 вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з України. В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.



Міністерство оборони розробило новий підхід до пошуку порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Йдеться про ТЦК та СП, низку правоохоронних структур та навіть спецслужбу, яка має більше методів для пошуку тих, хто не виконав вимоги законодавства.

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