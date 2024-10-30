Ухилянтів шукатимуть на вулицях та трасах: як в Україні вирішили посилити мобілізацію

В той час як народні обранці продовжили на 90 днів воєнний стан та загальну мобілізацію, Міністерство оборони розробило новий підхід до процесу пошуку порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку.



Його суть полягає у тому, що низка структур обмінюватимуться інформацією щодо порушників мобілізаційного законодавства. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі написав міністр оборони України Рустем Умєров. Йдеться про ТЦК та СП, низку правоохоронних структур та навіть спецслужбу, яка має більше методів для пошуку тих, хто не виконав вимоги законодавства.

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«Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів», — зазначає Умєров.

Як ці нововведення можуть торкнутись кожного військовозобов’язаного, в коментарі ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін.

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«Нагадаю про випадки, коли навіть тим, хто оновив військові-облікові дані, приходять оповіщення про те, що виявлені порушення правил військового обліку. Тепер це буде фактично відображатись в планшеті правоохоронця, який перевірятиме документи особи. Також це може скоротити період передачі даних про обмеження у праві керуванням транспортом. Тепер все це може бути дуже швидко», — каже Роман Сімутін.

За його словами, наразі не виключені такі ситуації, коли людину зупиняють за порушення правил дорожнього руху, перевіряють по відповідним базам і знаходять інформацію, що водій порушив правила військового обліку. Навіть якщо поліцейський буде здійснювати перевірку без працівників ТЦК.

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«Але щоб затримати особу за вчинення адмінпорушення, треба докази вчинення цього порушення. Інформація з „Оберігу“ не є доказом», — каже Сімутін та уточнює, що нововведення зроблено вочевидь для того, щоб працівники правоохоронних структур мали більше інформації про особу, яку зупинили.

«Можна казати про посилення мобілізації. З’являються формальні підстави висловлювати вимогу щодо затримання. Але ця вимога нічим не підкріплена, а більшість людей не обізнані, не розуміють, що є доказом, а що — ні», — резюмує адвокат.

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В той же час джерела видання в Силах оборони натякають, що посилення із задіянням правоохоронних структур та спецслужб може бути пов’язано з тим, що військові зрозуміли — власних сил не завжди вистачає для проведення мобілізації.

До речи, днями секретар РНБО Олександр Литвиненко заявляв, що до лав Сил оборони України планується призвати ще 160 тисяч осіб, що надасть можливість укомплектувати частини до 85%.

Нагадаємо, що до 15 жовтня в Україні триватиме аудит підприємств, які бронюють військовозобов'язаних працівників від мобілізації.

Фото з відкритих джерел

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