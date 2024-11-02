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Дженніфер Лопес агітує за Камалу Гарріс: що вплинуло на її вибір

20:23 3 листопада 2024
Дженніфер Лопес

Співачка та акторка Дженніфер Лопес доєдналася до зіркової команди підтримки кандидата в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс. Вона збирається виступити на майбутній передвиборчій акції Гарріс в Лас-Вегасі, оскільки суперечки щодо жарту з расистським підґрунтям, зробленого на акції Дональда Трампа, продовжують розгоратися, пише видання Hindustan Times.

На мітингу Лопес обговорюватиме «важливість голосування та що поставлено на карту для країни на цих виборах», а також її підтримку Гарріс та кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза.

Раніше Лопес публічно обурилась зауваженням коміка Тоні Хінчкліффа на мітингу Трампа в Медісон Сквер Гарден. Хінчкліфф назвав Пуерто-Ріко «плаваючим островом сміття».

Пуерториканський репер Bad Bunny, який також підтримав Гарріс, у відповідь на слова Хінчкліффа поділився зі своїми 45,7 мільйона підписниками в Instagram емоційно насиченим відео про Пуерто-Ріко.

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Так само і співак Рікі Мартін висловив своє занепокоєння, написавши для своїх підписників (а їх у зірки 18,5 мільйона): «Ось що вони думають про нас. Голосуйте за @kamalaharris».

Колишній співробітник адміністрації Трампа Меттью Бартлетт назвав цей інцидент «масовим політичним самогубством».

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Член Конгресу від Флориди Марія Ельвіра Салазар також висловила свій гнів, назвавши жарт «огидним». А президент Республіканської партії Пуерто-Ріко Анхель Сінтрон, додав: «Якщо Дональд Трамп не вибачиться, ми не проголосуємо за нього».

Можливо, саме цей інцидент вплине на рейтинги кандидатів, розрив між якими скоротився до мінімуму.

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Нагадаємо, раніше Трамп у своїх публічних виступах неодноразаво принижував і ображав свою суперницю Камалу Гарріс.

Фото: Getty Images

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