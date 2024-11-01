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Карді Бі, Дженніфер Лопес і не тільки: хто з зірок підтримує Камалу Гарріс

11:21 2 листопада 2024
Камала Гарріс

Американська реп-виконавиця Карді Бі покаже кліп «Up» для кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, а також виступить на її мітингу у Вісконсині. У цьому заході також візьмуть участь GloRilla, MC Lyte, The Isley Brothers, Flo Milli і DJ Gemini Gilly, пише thehill.com.

Карді Бі відома своїми відвертими коментарями щодо політики. У травні, перед тим, як президент Байден вийшов з виборчих перегонів, 32-річна артистка висловила розчарування в головнокомандувачі після того, як проголосувала за нього у 2020 році.

«Я відчуваю, що людей зрадили», — сказала вона в інтерв'ю.

Минулого року Карді Бі заявила, що не братиме участі у президентських перегонах, критикуючи адміністрацію Байдена за те, що вона спрямовує допомогу на «фінансування двох воєн» на тлі скорочення бюджету Нью-Йорка.

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Табір Гарріс залучив безліч зірок для допомоги у передвиборчій кампанії в останні дні боротьби, зокрема Бейонсе, Брюса Спрінгстіна, Дженніфер Лопес і Спайка Лі…

Раніше «ФАКТИ» розповідали про позиції Гарріс та Трампа щодо війни в Україні.

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