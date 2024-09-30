Образи Трампа на адресу Гарріс викликали обурення навіть у його однопартійців-республіканців

Колишнього президента США Дональда Трампа піддали критиці кілька однопартійців-республіканців за принизливі образи на адресу конкурентки в перегонах, віцепрезидентки Камали Гарріс. Це сталося після того, як днями на мітингу Трамп назвав суперницю «розумово відсталою» і «психічно неповноцінною».

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Сенатор Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, відреагував на висловлювання Трампа.

«Я просто вважаю, що кращий курс — це довести, що її політика руйнує країну», — сказав Ліндсі Грем в ефірі CNN, додавши, що він не вважає пані Гарріс божевільною, але вважає, що її політика є божевільною, пише The New York Times.

Ларрі Хоган, колишній губернатор-республіканець штату Меріленд, який зараз балотується до Сенату, дав більш різку відповідь.

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«Я думаю, що це образливо не тільки для віцепрезидента, але й для людей, які насправді мають психічні розлади, — сказав Хоган, який в минулому часто критикував експрезидента. — Я роками говорив, що риторика Трампа, яка розколює суспільство, — це те, без чого ми можемо обійтися».

Стівен Чунг, директор з комунікацій передвиборчого штабу Трампа, не став прямо коментувати образи на адресу Гарріс чи критику, яку вони викликали. Натомість він стверджував, що послужний список Камали Гарріс у сфері імміграції та безпеки кордонів робить її «абсолютно непридатною для роботи на посаді президента». У своїй заяві Чунг додав, що «її огидне нехтування обов'язками» на кордоні дозволило злочинцям «проникнути в нашу країну, щоб тероризувати громади».

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Дональд Трамп вже давно робить особисті нападки на Камалу Гарріс, навіть попри те, що деякі радники передвиборчої кампанії та союзники-республіканці закликали його дотримуватися простих політичних питань, які цікавлять широкі верстви виборців. Він часто принижував її й ставив під сумнів її расову приналежність, але на мітингу в Прері-дю-Чієн, штат Вісконсін, він посилив ці напади серією образ, ставлячи під сумнів її психічну придатність.

«Джо Байден став розумово відсталим, — сказав Дональд Трамп. — Камала народилася такою ж».

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Висловлювання Трампа, які він сам назвав «темними», пролунали наступного дня після того, як Гарріс виголосила одну з найжорсткіших промов своєї партії щодо імміграції та безпеки кордонів. Деякі з образ він повторив на мітингу в Ері, штат Пенсильванія, заявивши, що «з Камалою щось не так».

Демократи також активно критикують принизливі фрази Трампа. Губернатор штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер в ефірі CNN назвав його висловлювання «обзиванням».

«Кожного разу, коли він говорить такі речі, він говорить про себе, але намагається спроєктувати це на інших», — сказав Пріцкер.

Американська асоціація людей з інвалідністю, позапартійна правозахисна група, розкритикувала коментарі Дональда Трампа як неточні та шкідливі.

«Він дотримується хибного переконання, що якщо людина має інвалідність, то вона менш людська і менш гідна гідності, — сказала у своїй заяві Марія Таун, президентка і виконавча директорка групи. — Історія президентства свідчить про те, що у нас було багато президентів, які мали інвалідність».

Нагадаємо, експерти назвали Камалу Гарріс єдиним прийнятним варіантом для України на виборах у США.

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