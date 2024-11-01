Вибори у США: перевага Гарріс скоротилася

Згідно з опублікованим опитуванням Reuters/Ipsos, перевага Камали Гарріс над Дональдом Трампом скоротилася в останні дні перед президентськими виборами у США, причому демократка випереджає республіканця на один відсотковий пункт, 44% проти 43%. Триденне опитування показало фактичну нічию перед виборами 5 листопада. Похибка опитування становила приблизно три відсоткові пункти в обидва боки.

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Гарріс лідирувала у кожному опитуванні Reuters/Ipsos серед зареєстрованих виборців відколи вона вступила в гонку в липні. Але її перевага неухильно скорочувалася з кінця вересня. Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене 16−21 жовтня, показало, що Гарріс, нинішня віце-президентка США, на два відсотки випереджає колишнього президента Трампа, пише Reuters.

Нове опитування, під час якого опитали 1150 дорослих американців по всій країні, включно з 975 зареєстрованими виборцями, засвідчило, що Трамп має значну перевагу над Гарріс у кількох питаннях, які виборці вважають найактуальнішими. Відповідаючи на запитання, у кого з двох кандидатів найкращий підхід до економіки, безробіття і робочих місць, 47% виборців в опитуванні обрали Трампа, проти 37%, які обрали Гарріс. Трамп мав перевагу в економіці протягом усієї кампанії, і 26% виборців в останньому опитуванні назвали робочі місця та економіку найактуальнішою проблемою країни, порівняно з 24%, які вказали на актуальність питання з політичного екстремізму, і 18%, які вказали на імміграцію.

Найбільша перевага Трампа може бути пов’язана з питаннями імміграції, де він висунув жорсткі пропозиції, які включають масову депортацію нелегальних мігрантів. Близько 48% виборців в останньому опитуванні сказали, що підхід Трампа до імміграції був найкращим, а позицію Гарріс обрали 33%.

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Опитування також показало, що перевага Гарріс в питанні політичного екстремізму зменшується. Близько 40% виборців у опитуванні сказали, що вона має кращий підхід до боротьби з політичним екстремізмом і загрозами демократії, порівняно з 38%, які обрали Трампа. Перевага Камали Гарріс у цьому питанні наразі складає два відсотки, а у минулому опитуванні 16−21 жовтня її перевага була у сім відсотків.

Незначна перевага Гарріс над Трампом може бути недостатньою для перемоги на виборах. Національні опитування, включно з опитуваннями Reuters/Ipsos, дають важливі сигнали щодо поглядів електорату, але результати колегії вибірників у кожному штаті визначають переможця, причому сім штатів на електоральному полі битви, ймовірно, будуть вирішальними.

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Близько 89% зареєстрованих демократів і 93% зареєстрованих республіканців в опитуванні сказали, що вони абсолютно впевнені, що підуть на голосування. Це вказує на потенційно більший ентузіазм щодо голосування зараз порівняно з минулими президентськими виборами, коли опитування Reuters/Ipsos наприкінці жовтня 2020 року показало, що 74% демократів і 79% республіканців заявили, що впевнені, що проголосують.

Раніше «ФАКТИ» писали, що спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що на виборах переможе Дональд Трамп й «покладе край» війні в Україні. Відповідне схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне.

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Фото у заголовку Getty Images

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