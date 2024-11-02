Мітенки знову актуальні: з чим поєднувати в гардеробі

З настанням холодів настав час подумати про стильні зимові аксесуари, до яких відносяться і мітенки. Мітенки — слово французького походження і означає воно рукавички без пальців або «напіврукавички». Вони можуть бути як із перемичками між пальцями, так і у вигляді труби з прорізом для великого пальця. Мітенки можуть бути як короткими, так і довгими — до ліктя. Вони зігрівають руки і водночас дають волю пальцям. І, що важливо, є елементом стилю, роблячи образ більш вишуканим.

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Довгі мітенки варто носити з водолазками із рукавом до ліктя, а короткі — зі звичайними. Бажано, щоб водолазки були однотонними. Дуже ефектно виглядають яскраві барвисті мітенки з чорною водолазкою. Можна підібрати їх у тон водолазці — чорні до чорної. Тоді аксесуар варто прикрасити брошкою з кольоровим камінням або оборкою з яскравого мережива — жовтого, синього, зеленого. З чорним одягом дуже ефектно виглядатимуть смугасті.

Якщо ви вмієте в'язати, зв'яжіть оригінальні мітенки, які будуть справжнім ексклюзивом. До речі, їх можна зробити з красивих гольфів, акуратно обрізавши носок.

Мітенки — дуже зручний аксесуар, і в цьому секрет його популярності.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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