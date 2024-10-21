Працюємо у збиток і можливий дефіцит: виробники м’яса натякнули, що до кінця року воно може помітно подорожчати

Ситуація на ринку свинини в Україні стає дедалі заплутанішою. Після падіння закупівельних цін на свинину з вересневих 61−63 кг за кілограм живої ваги до 55 гривень у жовтні, виробники заявили про збитки, які можуть спричинити дефіцит продукції.

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На цьому наголошують аналітики Асоціації «Свинарі України» (АСУ), за даними яких у поточному році сильно впали закупівельні ціни — до 58,4 грн за кілограм проти 76,8 грн у 2023-му. Одночасно з цим зростає собівартість вирощування свиней.

«Якщо в першій половині року середня собівартість кілограма свинини живою масою коливалася в межах 41−45 грн/кг (без ПДВ), то, за попередніми оцінками, у третьому кварталі діапазон підвищився до 48,5−52,7 грн/кг (без ПДВ). Тож якщо в січні-червні більшість підприємств покривала понесені на виробництво витрати, то в другій половині року навіть найефективніші змушені працювати в мінус», — пояснюють в АСУ.

При цьому, як зазначають аналітики, ціни на корми продовжують зростати, так, у третьому кварталі вони були на 30%-50% вищими, ніж у січні-березні, а до кінця року очікується нове зростання. Крім підвищення витрат на корми (в середньому +20−30% до першої половини року), зростають і інші матеріальні витрати, а щоб утримати персонал підприємства підвищують оплату праці.

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«Подібні економічні випробування традиційно запускають „відсів“ операторів галузі, що в перспективі негативно впливає на обсяг виробництва свинини в країні», — констатують у галузевому об'єднанні, натякаючи на можливий дефіцит свинини до кінця року, а отже, і ймовірне зростання на неї.

Як писали раніше «ФАКТИ», на ринку свинини помітили зростання попиту на м'ясо і очікували виникнення його дефіциту та підвищення цін на нього. Щоправда потім ця тенденція змінилася, а українці почали купувати більше курятини, ціна на яку, втім, теж підросла.

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