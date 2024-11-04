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Неймовірні: мережу вразили світлини Віталія Козловського з сином

17:51 4 листопада 2024
Віталій Козловський із сином Оскаром

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно звернувся до мережі, поділився світлиною із восьмимісячним сином Оскаром. Нагадаємо, у квітні цього року Віталій вперше став батьком. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав фото, на якому тримає на руках маленького Оскара, та викликав багато коментарів серед своїх підписників.

«Мій Оскар», — підписав світлину Віталій.

До вітань у мережі приєдналося багато зірок.

«Неймовірні», — написав Павло Зібров.

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«Найщасливіші моменти, — підкреслила Світлана Тарабарова. — Обіймаю вас міцно».

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«Хоч би одну фотку з мамою виставили … а то все про себе і про себе», — зауважили у коментарях.

«А це фото із серії тато і син», — відповіла відразу дружина Віталія Юлія.

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«Оце дійсно Оскар! — прокоментували світлину. — Для тата головна нагорода життя! Щастя, здоров'я, мирного неба, сімейного затишку».

Нагадаємо, вперше Козловський показав сина, знявши його у своєму кліпі.

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